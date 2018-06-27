    РЖД разрешит провозить в поездах животных без сопровождения хозяев. РЖД, железные дороги, животные. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРЖД разрешит провозить в поездах животных без сопровождения хозяев

    РЖД разрешит провозить в поездах животных без сопровождения хозяев

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    РЖД разрешит провозить в поездах животных без сопровождения хозяев

    РЖД разрешит провозить в поездах животных без сопровождения хозяев

      РЖД запускает новую услугу. Теперь кошка или хомячок могут отправиться в путешествие самостоятельно, без своего хозяина. Эксперимент стартует с 16 июля пока только для 13 поездов.

      Список поездов есть на сайте «Федеральной пассажирской компании» — дочернего предприятия РЖД. Билет будет стоить минимум 730 рублей.

      К перевозке допускают только собак, кошек, птиц, черепах и маленьких теплокровных животных — хомяков, морских свинок, кроликов. У них обязательно должны быть клетка или контейнер. Кроме того, РЖД разрешает отправить вместе с питомцем его документы, наполнитель, поилку с водой, кормушку с едой и одну игрушку.

      Питомцы будут ездить в багажных купе, в дороге за ними будут следить проводники пассажирских вагонов. На станции назначения они передадут путешественников встречающим.

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