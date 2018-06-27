    В Минфине ответили на заявления о неизбежном ограничении наличных расчетов

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    В Минфине ответили на заявления о неизбежном ограничении наличных расчетов

    В Минфине ответили на заявления о неизбежном ограничении наличных расчетов

    В Минфине прокомментировали заявления о том, что в России обязательно введут ограничения на расчеты наличными для физлиц.

    В ведомстве отметили, что сейчас не рассматривают введение лимита на расчеты наличными, передает РИА Новости.

    Отметим, что ранее сегодня глава «Русфинанс банка» Сергей Озеров заявил, что появление такого порога в России неизбежно. При этом банкир напомнил, что ранее расчеты наличными для физлиц предлагали ограничить 600 тыс. рублей.

    Соответствующий законопроект даже вносился в Госдуму, однако так и не был принят. Однако в прошлом году глава Минфина Антон Силуанов призвал вернуться к этой идее и предложил ограничить расчеты наличными при покупке дорогостоящих товаров, в том числе недвижимости, транспортных средств и драгоценностей.

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