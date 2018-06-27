    Умер отец Майкла Джексона

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    Умер отец Майкла Джексона

    Умер отец Майкла Джексона

    Умер отец Майкла Джексона
  • Фото: Associated Press © 2018, Thibault Camus

    • Джо Джексон — отец короля поп-музыки Майкла Джексона — скончался на 90-м году жизни.

    О смерти Джон Джексон сообщает портал TMZ со ссылкой на собственный источник. 89-летний отец Майкла Джексона умер в Лос-Анджелесе.

    Джо Джексон был болен и лежал в больнице, у него обнаружили четвертую стадию рака поджелудочной железы. Накануне кончины он сообщил своим детям, что предчувствует скорую смерть и опубликовал в Сети прощальную фотографию на фоне заката.

    Джо Джексон был продюсером группы Jackson Five и владельцем лейбла Ivory Tower International Record.

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