Умер отец Майкла Джексона

Джо Джексон — отец короля
поп-музыки Майкла Джексона — скончался на 90-м году жизни.
О смерти Джон Джексон сообщает портал TMZ со ссылкой на собственный источник. 89-летний отец Майкла Джексона умер в Лос-Анджелесе.
Джо Джексон был болен и лежал в больнице, у него обнаружили четвертую стадию рака поджелудочной железы. Накануне кончины он сообщил своим детям, что предчувствует скорую смерть и опубликовал в Сети прощальную фотографию на фоне заката.
Джо Джексон был продюсером группы Jackson Five и владельцем лейбла Ivory Tower International Record.
Джо Джексон был болен и лежал в больнице, у него обнаружили четвертую стадию рака поджелудочной железы. Накануне кончины он сообщил своим детям, что предчувствует скорую смерть и опубликовал в Сети прощальную фотографию на фоне заката.
Джо Джексон был продюсером группы Jackson Five и владельцем лейбла Ivory Tower International Record.
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