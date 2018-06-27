    В Екатеринбурге ищут педофила, надругавшегося над школьницей в лифте

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    • Фото: СК РФ
    В Екатеринбурге ищут педофила, надругавшегося над школьницей в лифте

    В Екатеринбурге ищут педофила, надругавшегося над школьницей в лифте

    В Екатеринбурге ищут педофила, надругавшегося над школьницей в лифте
  • Фото: СК РФ

    • Полиция Екатеринбурга разыскивает мужчину, который надругался над 12-летней девочкой в лифте жилого дома.

    По данным СУ СКР по региону, преступник напал на ребенка днем 26 июня в промежутке между 12:00 и 13:00 в лифте дома на улице Павла Шаманова.

    В СК уточнили, что возбуждено уголовное дело о совершении особо тяжкого преступления сексуального характера в отношении малолетней девочки. Работает усиленная следственно-оперативная группа.

    Подозреваемый попал в объектив камер наблюдения до и после совершения преступления. Благодаря этому следователям удалось установить его приметы.

    Отмечается, что в розыск объявлен худощавый мужчина восточной внешности, на вид 30–35 лет, ростом около 165–170 см, с крупным носом и глубоко посаженными темными глазами. Был одет в черные спортивные штаны и футболку серого цвета с иностранной надписью.

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