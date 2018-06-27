Хью Гранта сняли на видео в компании российского миллиардера в Петербурге

🌟 Да, Хью Грант действительно приезжал и останавливался у нас, в гостинично-ресторанном комплексе Парк Инн Великий Новгород! Не смотря на то, что это был частный визит, он поддержал нашу замечательную традицию: сфотографировался с матрешкой и выпил чашечку кофе в лобби-баре. #parkinn #паркинн #паркиннвн #parkinnvn #паркиннвеликийновгород #вн #великийновгород #velikynovgorod #vn #хьюгрант #hughgrant #актер #британскийактер #продюсер #london #british #actor #звездныйгость

Публикация от Парк Инн в Великом Новгороде (@parkinnvn) 24 Июн 2018 в 3:03 PDT