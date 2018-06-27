    Хью Гранта сняли на видео в компании российского миллиардера в Петербурге

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    Хью Гранта сняли на видео в компании российского миллиардера в Петербурге

    Хью Гранта сняли на видео в компании российского миллиардера в Петербурге

    Британского актера Хью Гранта заметили в одном из ресторанов Санкт-Петербурга.

    На видео британский актер пытается протиснуться сквозь толпу под песню «Розовое вино». Рядом с Хью Грантом — человек, похожий на русского миллиардера Евгения Лебедева, пишет «Фонтанка».

    Видео со знаменитостью опубликовала в Instagram одна из посетительниц ресторана.



    Ранее Хью Грант сфотографировался с гигантской матрешкой в отеле во время частного визита в Великий Новгород.

    🌟 Да, Хью Грант действительно приезжал и останавливался у нас, в гостинично-ресторанном комплексе Парк Инн Великий Новгород! Не смотря на то, что это был частный визит, он поддержал нашу замечательную традицию: сфотографировался с матрешкой и выпил чашечку кофе в лобби-баре. #parkinn #паркинн #паркиннвн #parkinnvn #паркиннвеликийновгород #вн #великийновгород #velikynovgorod #vn #хьюгрант #hughgrant #актер #британскийактер #продюсер #london #british #actor #звездныйгость

    Публикация от Парк Инн в Великом Новгороде (@parkinnvn)

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