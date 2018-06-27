Премьер Словакии назвал бессмысленными санкции против России

Глава правительства Словакии призвал Евросоюз пересмотреть вопрос об антироссийских санкциях.
Петер Пеллегрини заявил, что считает ограничительные меры бессмысленными, так как они приносят только вред.
В частности, подчеркнул премьер Словакии, некоторые компании «потеряли свои рынки» из-за санкций и отсутствия возможности торговать с Россией, передает РИА Новости.
Петер Пеллегрини, премьер-министр Словакии: «Считаем целесообразным еще раз пересмотреть этот вопрос, можем ли мы восстановить конструктивный диалог вместо продолжения бессмысленных санкций, которые вредят экономике наших стран и экономике России».
Отметим, что ранее сегодня с критикой ограничительных мер против России выступил премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Он отметил, что «санкции — это средство, а не цель», и выступил против их автоматического продления.
В частности, подчеркнул премьер Словакии, некоторые компании «потеряли свои рынки» из-за санкций и отсутствия возможности торговать с Россией, передает РИА Новости.
Петер Пеллегрини, премьер-министр Словакии: «Считаем целесообразным еще раз пересмотреть этот вопрос, можем ли мы восстановить конструктивный диалог вместо продолжения бессмысленных санкций, которые вредят экономике наших стран и экономике России».
Отметим, что ранее сегодня с критикой ограничительных мер против России выступил премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Он отметил, что «санкции — это средство, а не цель», и выступил против их автоматического продления.
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