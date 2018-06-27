    Премьер Словакии назвал бессмысленными санкции против России

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    • Фото: Reuters © 2018, Axel Schmidt
    Премьер Словакии назвал бессмысленными санкции против России

    Премьер Словакии назвал бессмысленными санкции против России

    Премьер Словакии назвал бессмысленными санкции против России
  • Фото: Reuters © 2018, Axel Schmidt

    • Глава правительства Словакии призвал Евросоюз пересмотреть вопрос об антироссийских санкциях.

    Петер Пеллегрини заявил, что считает ограничительные меры бессмысленными, так как они приносят только вред.

    В частности, подчеркнул премьер Словакии, некоторые компании «потеряли свои рынки» из-за санкций и отсутствия возможности торговать с Россией, передает РИА Новости.

    Петер Пеллегрини, премьер-министр Словакии: «Считаем целесообразным еще раз пересмотреть этот вопрос, можем ли мы восстановить конструктивный диалог вместо продолжения бессмысленных санкций, которые вредят экономике наших стран и экономике России».

    Отметим, что ранее сегодня с критикой ограничительных мер против России выступил премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Он отметил, что «санкции — это средство, а не цель», и выступил против их автоматического продления.

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