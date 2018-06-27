    Три тысячи человек вывели из ТЦ «Атриум» из-за пожара на крыше. Москва, пожары, торговля. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТри тысячи человек вывели из ТЦ «Атриум» из-за пожара на крыше

    Три тысячи человек вывели из ТЦ «Атриум» из-за пожара на крыше

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    • Фото: Clasva mokil / youtube.com, Оля Кочина / vk.com
    Три тысячи человек вывели из ТЦ «Атриум» <nobr>из-за</nobr> пожара на крыше

    Три тысячи человек вывели из ТЦ «Атриум» из-за пожара на крыше

    Три тысячи человек вывели из ТЦ «Атриум» <nobr>из-за</nobr> пожара на крыше
    • Фото: Clasva mokil / youtube.com, Оля Кочина / vk.com

      • В центре Москвы загорелась крыша крупного торгового центра «Атриум».

      Видео пожара в ТЦ «Атриум» в соцсетях опубликовали очевидцы. На кадрах видно открытое пламя под куполом и закопченный потолок. В здании объявили срочную эвакуацию, на улицу вывели почти три тысячи человек.


      В МЧС сообщили, что открытое горение удалось сбить, тление на крыше также ликвидировали.

      Из сообщения МЧС: «По предварительным данным, произошло возгорание утеплителя под кровлей здания. Площадь горения составила около 10 кв. м. Сведений о пострадавших не поступало».

      Очевидцы инцидента отмечали, что пожарная сигнализация в торговом центре не сработала.

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