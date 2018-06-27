Три тысячи человек вывели из ТЦ «Атриум» из-за пожара на крыше

В центре Москвы загорелась крыша крупного торгового центра «Атриум».
Видео пожара в ТЦ «Атриум» в соцсетях опубликовали очевидцы. На кадрах видно открытое пламя под куполом и закопченный потолок. В здании объявили срочную эвакуацию, на улицу вывели почти три тысячи человек.
В МЧС сообщили, что открытое горение удалось сбить, тление на крыше также ликвидировали.
Из сообщения МЧС: «По предварительным данным, произошло возгорание утеплителя под кровлей здания. Площадь горения составила около 10 кв. м. Сведений о пострадавших не поступало».
Очевидцы инцидента отмечали, что пожарная сигнализация в торговом центре не сработала.
В торговом центре Атриум возгорание, объявлена срочная эвакуация pic.twitter.com/i76HM3W2xQ— Тихон Реус (@TihonReys) 27 июня 2018 г.
В МЧС сообщили, что открытое горение удалось сбить, тление на крыше также ликвидировали.
Из сообщения МЧС: «По предварительным данным, произошло возгорание утеплителя под кровлей здания. Площадь горения составила около 10 кв. м. Сведений о пострадавших не поступало».
Очевидцы инцидента отмечали, что пожарная сигнализация в торговом центре не сработала.
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