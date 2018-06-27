Три тысячи человек вывели из ТЦ «Атриум» из-за пожара на крыше

В торговом центре Атриум возгорание, объявлена срочная эвакуация pic.twitter.com/i76HM3W2xQ — Тихон Реус (@TihonReys) 27 июня 2018 г.

Видео пожара в ТЦ «Атриум» в соцсетях опубликовали очевидцы. На кадрах видно открытое пламя под куполом и закопченный потолок. В здании объявили срочную эвакуацию, на улицу вывели почти три тысячи человек.В МЧС сообщили, что открытое горение удалось сбить, тление на крыше также ликвидировали.: «По предварительным данным, произошло возгорание утеплителя под кровлей здания. Площадь горения составила около 10 кв. м. Сведений о пострадавших не поступало».Очевидцы инцидента отмечали, что пожарная сигнализация в торговом центре не сработала.