В Москве нашли таксиста, подозреваемого в попытке изнасилования блогера

В Москве устанавливаются обстоятельства конфликта между таксистом и пассажиркой. Женщина обвинила водителя в попытке изнасилования.
До конца разбирательств оператор заблокировал таксиста — работать он пока не сможет. Расследованием инцидента займется Следственный комитет, сообщает РИА Новости.
Как сообщили в МВД, 26 июня в полицию обратилась девушка 1989 года рождения, которая заявила о том, что водитель такси пытался ее изнасиловать.
Пассажирка Анна Брэйн рассказала о происшествии в соцсетях. Она написала, что во время поездки таксист неожиданно заблокировал двери и повез ее на пустырь в районе метро «Шаболовская». По словам девушки, она смогла выбраться из машины и убежать.
По данным СМИ, водитель, со своей стороны, заявил, что пассажирка была пьяна и попыталась закурить, после чего он потребовал от нее выйти из машины.
Как сообщили в МВД, 26 июня в полицию обратилась девушка 1989 года рождения, которая заявила о том, что водитель такси пытался ее изнасиловать.
Пассажирка Анна Брэйн рассказала о происшествии в соцсетях. Она написала, что во время поездки таксист неожиданно заблокировал двери и повез ее на пустырь в районе метро «Шаболовская». По словам девушки, она смогла выбраться из машины и убежать.
По данным СМИ, водитель, со своей стороны, заявил, что пассажирка была пьяна и попыталась закурить, после чего он потребовал от нее выйти из машины.
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