    Путин посетит парк футбола на Красной площади

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Кирилл Каллиников
    Путин посетит парк футбола на Красной площади

    Путин посетит парк футбола на Красной площади

    Путин посетит парк футбола на Красной площади
  • Фото: РИА Новости © 2018, Кирилл Каллиников

    • Президент в четверг посетит парк футбола, открывшийся на Красной площади.

    О планах главы государства рассказали в пресс-службе Кремля.

    Также завтра, 28 июня, Владимир Путин на торжественном приеме в Кремле поздравит 800 лучших выпускников военных вузов.

    Напомним, парк футбола открылся в центре столицы 21 июня. Здесь проходят мастер-классы, автограф-сессии звезд футбола, матчи и розыгрыши призов. Парк футбола ЧМ-2018 будет функционировать на протяжении всего турнира.

    смотретьПарк футбола ЧМ-2018 открылся у стен Кремля
    Парк футбола ЧМ-2018 открылся у стен Кремля
    Отметим, что ранее сегодня Владимир Путин сообщил, что пока не знает, посетит ли матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными России и Испании. При этом президент подчеркнул, что обязательно будет следить за ходом игры и переживать за российскую команду.

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