Путин посетит парк футбола на Красной площади

Президент в четверг посетит парк футбола, открывшийся на Красной площади.
О планах главы государства рассказали в пресс-службе Кремля.
Также завтра, 28 июня, Владимир Путин на торжественном приеме в Кремле поздравит 800 лучших выпускников военных вузов.
Напомним, парк футбола открылся в центре столицы 21 июня. Здесь проходят мастер-классы, автограф-сессии звезд футбола, матчи и розыгрыши призов. Парк футбола ЧМ-2018 будет функционировать на протяжении всего турнира.
Отметим, что ранее сегодня Владимир Путин сообщил, что пока не знает, посетит ли матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными России и Испании. При этом президент подчеркнул, что обязательно будет следить за ходом игры и переживать за российскую команду.
Также завтра, 28 июня, Владимир Путин на торжественном приеме в Кремле поздравит 800 лучших выпускников военных вузов.
Напомним, парк футбола открылся в центре столицы 21 июня. Здесь проходят мастер-классы, автограф-сессии звезд футбола, матчи и розыгрыши призов. Парк футбола ЧМ-2018 будет функционировать на протяжении всего турнира.
Отметим, что ранее сегодня Владимир Путин сообщил, что пока не знает, посетит ли матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными России и Испании. При этом президент подчеркнул, что обязательно будет следить за ходом игры и переживать за российскую команду.
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