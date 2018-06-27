Книжные реставраторы показали, как дарят бессмертие фолиантам

В реставрационной мастерской Федерального центра консервации библиотечных фондов Российской национальной библиотеки показали, как восстанавливают и лечат от грибка древние издания.

Книжный червь тут не только лексическая калька, а настоящий враг, которого работники должны знать в лицо. Тут даже разные виды плесени выращивают и хранят в чашках, чтобы изучать и после защищать книги от их воздействия.



Вместо мокрой тряпки запылившиеся на полках книги теперь обрабатывают электропылесосом. И даже утраченные части страниц восстанавливают на уникальной механической машине, изобретенной в стенах центра.



Отреставрированные таким образом исторические хроники XVII века проживут еще несколько столетий. Но чаще рукописные и особенно старые издания здесь всё-таки предпочитают ремонтировать вручную.



Нередко во время реставрации случаются открытия. Специалисты не просто читают между строк, а даже между листами. Буквально на днях в переплете они обнаружили склеенные страницы рукописной церковной книги с двойным текстом. Тут наглядно видна борьба старообрядцев за свою веру. После восстановления канонические труды передадут специалистам.