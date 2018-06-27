Волонтеры из Ленобласти откармливают двух алтайских медвежат

В Ленинградскую область прибыли два алтайских медвежонка. В Сибири их спасли от жестокого хозяина и привезли на реабилитацию в карантинный центр «Велес».

Два медвежонка (мальчик и девочка) сироты. В самом конце зимы их нашли в алтайском лесу. Медведицы рядом не было, иначе вряд ли получилось бы их забрать. Скорее всего, браконьеры разворотили берлогу и застрелили взрослого зверя, оставив малышей на произвол судьбы.



Говорят, что их нашел какой-то охотник и принес домой. Хотел держать их на цепи и показывать за деньги. Но по закону содержать диких зверей в домашних условиях нельзя. И возник вопрос, что делать дальше. В итоге решили отправить косолапых на реабилитацию. Деньги на перелет собрали через Интернет.



Но эта было решением лишь части проблем. В социальных сетях сказано, что некоторые авиакомпании отказались помогать в перевозке — не устроили клетки. Это при том, что активисты своим ходом уже доставили медвежат из Алтайского края в Новосибирск.



Сегодня пятимесячные малыши обживают новое помещение в карантинном центре «Велес» под Петербургом. У обоих энергии хоть отбавляй. И это радует сотрудников. Боятся лишь одного — чтобы медвежата в будущем не перестали бояться людей. Иначе в естественной среде им будет не выжить.



На волю их планируют отпустить в конце июля. И отправят зверей не в цирк, а в живую природу, передает корреспондент НТВ Александр Щерба.