Франция потребовала выдачи обвиненного в отмывании денег Винника

Франция обвинила россиянина Винника, заочно арестованного в России, в отмывании денег и потребовала его выдачи из Греции.
Как сообщил адвокат Винника Илиас Спирлиадис, Франция обвинила россиянина в том, что он в составе криминальной группировки отмывал денежные средства, полученные незаконным путем, а также совершал различные киберпреступления. При этом используя личную информацию французских граждан без их разрешения.
Илиас Спирлиадис, адвокат: «Сегодня мы были приглашены в прокуратуру города Салоники, где нам объявили о запросе Франции на выдачу Александра».
По словам защитника, точная сумма украденных средств в запросе не фигурирует. Там лишь сказано, что из вменяемого Виннику ущерба в 130 млн евро часть отмывалась на территории Франции. По мнению адвоката, речь идет о миллионах евро.
Напомним, Александр Винник был задержан в Греции в июле 2017 года. США обвиняют его в отмывании 4 миллиардов долларов через криптовалютную биржу. В случае экстрадиции в США россиянину грозит до 55 лет тюрьмы.
В октябре 2017 года суд Салоник постановил выдать Винника США. Однако всего через неделю судьи выдали другое постановление: выслать Винника в Россию, где его обвиняют по делу о мошенничестве на 600 тысяч рублей. Сам Винник написал явку с повинной российскому следствию и заявил о готовности дать показания об известных ему масштабных преступлениях в сфере финансовых технологий в России. После этого в греческой полиции сообщили о готовящемся на него покушении. По словам источника в правоохранительных органах Греции, злоумышленники якобы планировали с помощью подкупленных сокамерников использовать тактильный яд, который втирается в одежду или вещи.
Выдачи Винника добивается также Россия, где он заочно арестован по решению Останкинского суда Москвы.
Илиас Спирлиадис, адвокат: «Сегодня мы были приглашены в прокуратуру города Салоники, где нам объявили о запросе Франции на выдачу Александра».
По словам защитника, точная сумма украденных средств в запросе не фигурирует. Там лишь сказано, что из вменяемого Виннику ущерба в 130 млн евро часть отмывалась на территории Франции. По мнению адвоката, речь идет о миллионах евро.
Напомним, Александр Винник был задержан в Греции в июле 2017 года. США обвиняют его в отмывании 4 миллиардов долларов через криптовалютную биржу. В случае экстрадиции в США россиянину грозит до 55 лет тюрьмы.
В октябре 2017 года суд Салоник постановил выдать Винника США. Однако всего через неделю судьи выдали другое постановление: выслать Винника в Россию, где его обвиняют по делу о мошенничестве на 600 тысяч рублей. Сам Винник написал явку с повинной российскому следствию и заявил о готовности дать показания об известных ему масштабных преступлениях в сфере финансовых технологий в России. После этого в греческой полиции сообщили о готовящемся на него покушении. По словам источника в правоохранительных органах Греции, злоумышленники якобы планировали с помощью подкупленных сокамерников использовать тактильный яд, который втирается в одежду или вещи.
Выдачи Винника добивается также Россия, где он заочно арестован по решению Останкинского суда Москвы.
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