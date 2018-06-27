У Эрмитажа появятся собственные квадрокоптеры

Гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский подписал соглашение с университетом гражданской авиации и рассказал, как будут обеспечивать безопасность главного музея Петербурга с воздуха.

Теперь для перевозок культурных ценностей будут готовить отдельных специалистов. Сегодня Эрмитаж и университет гражданской авиации подписали соглашение, согласно которому в учебном заведении будет открыт целый курс, направленный на изучение особенностей транспортировки реликвий и влияния внешних факторов на них.



По словам директора Эрмитажа, технологии сохранения ценностей в поездах и самолетах с каждым годом меняются, и подготовки только научных сотрудников бывает недостаточно. А новые специалисты научатся оснащать различными техническими средствами не только транспорт, но и сами ценности.



Ведь доставка картин значительно отличается от перевозки скульптур или фарфора. Необходимо следить, в частности, за температурным режимом и встрясками во время пути.



Михаил Пиотровский, генеральный директор Государственного Эрмитажа: «Перевозки, с одной стороны, должны быть обеспечены всем необходимым. С другой стороны, они должны быть секретными. В-третьих, — безопасными».



По этому соглашению сотрудники Эрмитажа также будут обучаться управлению квадрокоптерами. Как заявил Михаил Пиотровский, беспилотники помогут следить за территорией музея с воздуха, а также в случае вторжения неизвестных летательных средств сбивать их. Является ли последнее шуткой, присутствующие не поняли. Директор Эрмитажа произносил это с улыбкой.