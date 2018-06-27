    ЗакС Петербурга начнет проводить парламентские расследования. Законодательное собрание Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург, законодательство, назначения и отставки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗакС Петербурга начнет проводить парламентские расследования

    ЗакС Петербурга начнет проводить парламентские расследования

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    ЗакС Петербурга начнет проводить парламентские расследования

    ЗакС Петербурга начнет проводить парламентские расследования

      Среди законопроектов, принятых сегодня депутатами, — право Смольного регулировать тарифы на проезд в метро, запрет на курение в коммуналках, а также возможность создать парламентскую группу для проведения расследований в отношении чиновников. А отставку главы горизбиркома согласился прокомментировать лишь депутат из «Партии роста».

      За работу народные избранники взялись так усердно, что осилили всю повестку в рекордные сроки — всего за полтора часа. И в череде технических правок нашлось место сразу двум транспортным инициативам.

      Например, так называемый внеуличный транспорт, который за неимением монорельса и фуникулеров в городе представлен исключительно подземкой, для прозрачности будут курировать напрямую в Смольном, как и тарифы за платную парковку. А депутаты сами себя наделили полномочиями для парламентских расследований в отношении чиновников.

      Денис Четырбок, председатель комитета по законодательству Законодательного собрания Санкт-Петербурга: «Процедура эта механизма проста. Группа депутатов численность не менее 10 человек вправе инициировать вопрос о необходимости проведения парламентского расследования. В состав этой комиссии войдут представители всех фракций, работающих в ЗакСе Санкт-Петербурга».

      Если бы этот закон приняли чуть раньше, кажется, первое расследование Максим Резник инициировал бы в отношении теперь уже бывшего главы горизбиркома. Но Виктор Панкевич успел сложить полномочия, будучи в отпуске, и еще до второго чтения депутатского проекта — об обращении к главе Центризбиркома за санкциями.

      За два года под руководством Панкевича в Петербурге прошли выборы в ЗакС, Госдуму и президентская кампания. В ходе последней несколько тысяч человек неожиданно для себя «открепились» в другие регионы. Трудно сказать, что стало последней каплей перед отставкой главы городской комиссии. Но поскольку его сына недавно назначили руководителем комитета по туризму, возможно, в семье просто сделали ставку на Панкевича-младшего.

      Максим Резник, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, фракция «Партия роста»: «Мне казалось, ему как можно скорее нужно было покинуть этот пост. Я рад, что это решение состоялось. К нему, действительно, со всех сторон накопились самые разные претензии. Самым важным принципом работы городской избирательной комиссии должен быть принцип коллегиальности и открытости. Виктор Николаевич этому не способствовал».

      Корреспондент НТВ Эдмунд Желбунов наблюдал за работой депутатов.

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