Невский проспект стал центром праздника для аргентинских болельщиков

Тысячи аргентинцев до утра праздновали в Петербурге выход национальной сборной в плей-офф чемпионата мира.

Сомнений в победе альбиселесте над нигерийской командой не возникло даже у тех, кто не смотрел матч. Центр Петербурга этой ночью окрасился в бело-голубой, за каждым шагом прохожих с многочисленных портретов наблюдал Лионель Месси.



Эпицентром этого аргентинского праздника стал Невский проспект. Там болельщики пели гимн, звонили на другой континент родным и совсем по-русски кружились в хороводе.



На Невский проспект аргентинское шествие переместилось со стадиона на Крестовском острове. Поддержать свою команду в ответственный момент приехали тысячи болельщиков. За многочисленность и активность комментаторы традиционно назвали их 12-м игроком.



Особое внимание привлек легендарный футболист Диего Марадона, который следил за игрой из ВИП-ложи «Стадиона Санкт-Петербург». Он не скрывал напряжения и эмоции, показывая противникам неприличные жесты. В итоге ему потребовалась помощь медиков. Но после осмотра от госпитализации Марадона отказался.