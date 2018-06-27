    Невский проспект стал центром праздника для аргентинских болельщиков. Санкт-Петербург, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНевский проспект стал центром праздника для аргентинских болельщиков

    Невский проспект стал центром праздника для аргентинских болельщиков

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    Невский проспект стал центром праздника для аргентинских болельщиков

    Невский проспект стал центром праздника для аргентинских болельщиков

    Невский проспект стал центром праздника для аргентинских болельщиков

      Тысячи аргентинцев до утра праздновали в Петербурге выход национальной сборной в плей-офф чемпионата мира.

      Сомнений в победе альбиселесте над нигерийской командой не возникло даже у тех, кто не смотрел матч. Центр Петербурга этой ночью окрасился в бело-голубой, за каждым шагом прохожих с многочисленных портретов наблюдал Лионель Месси.

      Эпицентром этого аргентинского праздника стал Невский проспект. Там болельщики пели гимн, звонили на другой континент родным и совсем по-русски кружились в хороводе.

      На Невский проспект аргентинское шествие переместилось со стадиона на Крестовском острове. Поддержать свою команду в ответственный момент приехали тысячи болельщиков. За многочисленность и активность комментаторы традиционно назвали их 12-м игроком.

      Особое внимание привлек легендарный футболист Диего Марадона, который следил за игрой из ВИП-ложи «Стадиона Санкт-Петербург». Он не скрывал напряжения и эмоции, показывая противникам неприличные жесты. В итоге ему потребовалась помощь медиков. Но после осмотра от госпитализации Марадона отказался.

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