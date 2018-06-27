    Осужденный напал на санитара и сбежал из кировской психбольницы

    комментировать

    Осужденный напал на санитара и сбежал из кировской психбольницы

    Осужденный напал на санитара и сбежал из кировской психбольницы

    В Кирове сыщики выясняют обстоятельства побега пациентов из психбольницы.

    ЧП случилось накануне, 26 июня, в психиатрической больнице им. Бехтерева. Один из пациентов разбил стекло, а потом ранил осколком санитара. После этого двое мужчин через разбитое окно сбежали из психбольницы.

    В кратчайшие сроки беглецы были пойманы. Пострадавшему санитару оказана помощь, его жизни ничего не угрожает.

    Как отметили в управлении СК по Кировской области, напавший на санитара пациент ранее был осужден за грабеж, однако освобожден от уголовной ответственности и направлен на принудительное лечение. Теперь сыщики выясняют, соблюдались ли требования безопасности в психбольнице.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru