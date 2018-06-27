Подарок французов овчарка Матисс будет бороться с контрабандой

Российские таможенники сегодня получили в подарок Матисса. Овчарка из Франции в нашей стране будет бороться с нелегальным экспортом табака. Пес учился в национальной французской школе и уже прошел стажировку на границе.
Порода — немецкая, паспорт — французский, а служит пес России. Новый четвероногий сотрудник по кличке Матисс на работу в Псковскую таможню прибыл прямиком из Тулузы. Талантливого молодого кобеля французские таможенники подарили российским коллегам в честь 20-летия сотрудничества между ведомствами двух стран.
Мартин Ферри, атташе по таможенным вопросам Франции в РФ: «15 лет назад таможня России направила на обучение трех кинологов, которые до сих пор работают в России, причем успешно. И мы очень рады. Хотели в этом году вручить в знак дружбы, в знак надежды вот эту собаку».
Любому псу, даже если он в погонах, нужен хозяин. В случае Матисса это хозяйка. Кристину Журавлёву еще зимой отправили во Францию, где в школе таможенных бригад Ла-Рошель она прошла обучение и подружилась с подопечным.
Кристина Журавлёва, государственный таможенный инспектор кинологического отдела: «Я просто училась играть. Кажется, легкое действие, все просто, а на самом деле столько важных моментов, которые нельзя пропустить. Мы с ним много очень гуляли, все рассматривали, к морю подошли и тоже посмотрели, что же там находится».
Матисс — узкий таможенный специалист. Его нос улавливает запахи табака, даже если тот завернут в пакеты и коробки и надежно спрятан в тайнике автомобиля, поэтому местом службы выбрали Псков. В последнее время из города через границы дешевые по европейским меркам сигареты пытаются вывозить в Латвию и Эстонию не просто блоками, а целыми партиями в запрещенных размерах.
Матиссу, сдавшему экзамены в Ла-Рошели, найти такую контрабанду труда не составит. Кстати, это редкий талант для немецкой овчарки. Обычно на табаке специализируются другие породы — лабрадоры, например. Но у Матисса хорошие гены — его брат успешно ловит контрабандистов на границе Франции с Люксембургом.
Матисс приехал, можно сказать, по обмену. Несколько лет назад российские полицейские подарили парижским коллегам щенка служебной овчарки по кличке Добрыня. Это произошло после того, как во время антитеррористической операции в Сен-Дени погиб служебный пес Дизель. Добрыню передали в знак солидарности с французским народом и полицией в борьбе с терроризмом.
Мартин Ферри, атташе по таможенным вопросам Франции в РФ: «15 лет назад таможня России направила на обучение трех кинологов, которые до сих пор работают в России, причем успешно. И мы очень рады. Хотели в этом году вручить в знак дружбы, в знак надежды вот эту собаку».
Любому псу, даже если он в погонах, нужен хозяин. В случае Матисса это хозяйка. Кристину Журавлёву еще зимой отправили во Францию, где в школе таможенных бригад Ла-Рошель она прошла обучение и подружилась с подопечным.
Кристина Журавлёва, государственный таможенный инспектор кинологического отдела: «Я просто училась играть. Кажется, легкое действие, все просто, а на самом деле столько важных моментов, которые нельзя пропустить. Мы с ним много очень гуляли, все рассматривали, к морю подошли и тоже посмотрели, что же там находится».
Матисс — узкий таможенный специалист. Его нос улавливает запахи табака, даже если тот завернут в пакеты и коробки и надежно спрятан в тайнике автомобиля, поэтому местом службы выбрали Псков. В последнее время из города через границы дешевые по европейским меркам сигареты пытаются вывозить в Латвию и Эстонию не просто блоками, а целыми партиями в запрещенных размерах.
Матиссу, сдавшему экзамены в Ла-Рошели, найти такую контрабанду труда не составит. Кстати, это редкий талант для немецкой овчарки. Обычно на табаке специализируются другие породы — лабрадоры, например. Но у Матисса хорошие гены — его брат успешно ловит контрабандистов на границе Франции с Люксембургом.
Матисс приехал, можно сказать, по обмену. Несколько лет назад российские полицейские подарили парижским коллегам щенка служебной овчарки по кличке Добрыня. Это произошло после того, как во время антитеррористической операции в Сен-Дени погиб служебный пес Дизель. Добрыню передали в знак солидарности с французским народом и полицией в борьбе с терроризмом.
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