Перепутавшим города аргентинцам помогли попасть на матч в Петербурге

Два аргентинских любителя футбола, которые случайно приехали в Великий Новгород вместо Нижнего, в котором проходил матч их национальной сборной с командой Хорватии, смогли добраться до
Санкт-Петербурга.
Власти Новгородской области помогли двум заблудившимся аргентинцам Эктору Альберсену и Эрнану Маззони попасть на матч с участием своей сборной.
Фанатам помогли добраться до Санкт-Петербурга, где состоялся матч Аргентина — Нигерия (2:1). Более того, аргентинцы посмотрели победную игру, благодаря которой Аргентина смогла выйти в 1/8 финала, в VIP-ложе стадиона Северной столицы, сообщает ТАСС.
Эктор Альберсен: «Мы добрались из Великого Новгорода в Санкт-Петербург и смогли попасть на матч Аргентины с Нигерией. Нам помогли добраться люди из правительства Великого Новгорода, помогли даже оказаться в ложе VIP, как — мы не знаем. Новгород очень милый город, люди очень добрые, что очень важно».
Аргентинцы поблагодарили чиновников и переводчицу Марию Эстер, которая помогала им во время нахождения в Великом Новгороде. Альберсен отметил, что матч принес им много приятных эмоций, и сейчас они очень счастливы за свою сборную.
Ранее СМИ рассказали об истории аргентинцев Альберсена и Маззони, которые год копили деньги, чтобы приехать в Россию на ЧМ-2018 на матч Аргентина — Хорватия (0:3). Иностранцы перепутали города и вместо Нижнего попали в Великий Новгород. В результате матч им пришлось смотреть по телевизору.
Фанатам помогли добраться до Санкт-Петербурга, где состоялся матч Аргентина — Нигерия (2:1). Более того, аргентинцы посмотрели победную игру, благодаря которой Аргентина смогла выйти в 1/8 финала, в VIP-ложе стадиона Северной столицы, сообщает ТАСС.
Эктор Альберсен: «Мы добрались из Великого Новгорода в Санкт-Петербург и смогли попасть на матч Аргентины с Нигерией. Нам помогли добраться люди из правительства Великого Новгорода, помогли даже оказаться в ложе VIP, как — мы не знаем. Новгород очень милый город, люди очень добрые, что очень важно».
Аргентинцы поблагодарили чиновников и переводчицу Марию Эстер, которая помогала им во время нахождения в Великом Новгороде. Альберсен отметил, что матч принес им много приятных эмоций, и сейчас они очень счастливы за свою сборную.
Ранее СМИ рассказали об истории аргентинцев Альберсена и Маззони, которые год копили деньги, чтобы приехать в Россию на ЧМ-2018 на матч Аргентина — Хорватия (0:3). Иностранцы перепутали города и вместо Нижнего попали в Великий Новгород. В результате матч им пришлось смотреть по телевизору.
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