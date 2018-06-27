В работе Telegram произошел масштабный сбой

Пользователи Telegram жалуются, что не могут получить доступ к мессенджеру.
По данным портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, сбой затронул Россию, Украину, Италию, Испанию, Голландию и другие страны.
Пользователи говорят, что не могут подключиться к серверу, отправлять сообщения или авторизоваться. Причина сбоя пока не называется.
Напомним, в середине апреля Таганский суд Москвы принял решение о блокировке Telegram в России в связи с отказом руководства мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования к перепискам. После этого в России началась кампания по блокировке Telegram. При этом в Роскомнадзоре отмечали, что руководство мессенджера использует «абсолютно пиратские» способы обхода блокировок и пытается скрываться за «живым щитом» транснациональных компаний и добропорядочных ресурсов.
Пользователи говорят, что не могут подключиться к серверу, отправлять сообщения или авторизоваться. Причина сбоя пока не называется.
Telegram приболел по всей Европе pic.twitter.com/lehQwbl7v9— НТВ (@ntvru) 27 июня 2018 г.
Напомним, в середине апреля Таганский суд Москвы принял решение о блокировке Telegram в России в связи с отказом руководства мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования к перепискам. После этого в России началась кампания по блокировке Telegram. При этом в Роскомнадзоре отмечали, что руководство мессенджера использует «абсолютно пиратские» способы обхода блокировок и пытается скрываться за «живым щитом» транснациональных компаний и добропорядочных ресурсов.
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