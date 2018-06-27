Приключения мексиканца в России: «картонный фанат» потерялся после посиделок в баре

Получила продолжение история мексиканского болельщика, известного как картонный Хавьер. Он пустился во все тяжкие. Речь идет о фанате, которому жена не разрешила ехать на чемпионат мира по футболу, в результате друзья привезли в Россию его портрет в натуральную величину. Впрочем, прототип
все-таки тоже добрался до нашей страны. Когда его история разлетелась по всему миру, супруга сжалилась. И, как выяснилось, зря.
Все-таки не зря говорят, что женщина всегда права. Не хотела жена отпускать Хавьера на чемпионат, переживала. И не зря. Он оказался один посреди незнакомого мегаполиса, отстал от друзей и не знает, куда идти. И ладно бы картонный, так нет же — настоящий. Как тут вспомнишь, говорит, Хавьер, когда русские такие гостеприимные. Каждый норовит сфотографироваться и чем-нибудь угостить.
Анна Андреященко: «Вчера этот замечательный автобус был припаркован у моего дома, и я до позднего вечера слушала прекрасные мексиканские песни с Хавьером».
Красочный автобус мексиканских болельщиков поклонники знаменитого фаната в Екатеринбурге встретили накануне. Хавьер, наконец, вырвавшись из дома, принялся наслаждаться свободой, поначалу осторожно, даже на вопросы журналистов отвечал уклончиво, чтобы не обидеть свою девушку.
Хавьер, футбольный болельщик из Мексики: «Я сразу не отправился в путешествие со своими друзьями, потому что моя девушка оставила меня дома! Почему? Я не знаю!»
Семейный скандал Хавьера уже давно вышел на международный уровень. Болельщики со всего мира наблюдали за передвижениями мексиканца, которого возлюбленная поставила перед трудным выбором: либо она, либо чемпионат. Тогда вместо себя в путешествие с друзьями Хавьеру пришлось отправить картонного дублера. Мужчины жали ему руку, мол, красавец, отстоял свое право на футбол, а вот женщинам очень хотелось познакомиться с дамой сердца Хавьера. Все-таки не каждая может похвастаться тем, что муж ради семейной идиллии пропустил игру любимой команды.
Как передает корреспондент Ольга Зенкова, сегодня утром у Хавьера была запланирована культурная программа. Его ждали в музее военной техники. Здесь знаменитому болельщику сделали еще одну копию, прокатили на танках и ретроавтомобилях. Пригласили и настоящего. Тот обещался, но в назначенное время не пришел. Тут-то и выяснилось, этой ночью Хавьер перебрал с напитками в баре, потерял друзей и долго бродил по городу без денег и без телефона, пытаясь вспомнить адрес гостиницы. Интернет-звезду на улице не узнали сотрудники полиции и приютили мексиканца в отделении, а утром помогли связаться с друзьями.
Друзья откликнулись, как только проснулись. Девушке Хавьера просят передать, что у него все хорошо. Они все еще надеются попасть на матч, хотя билеты до сих пор купить не успели. Сегодня в Екатеринбурге играют сборные Мексики и Швеции.
Анна Андреященко: «Вчера этот замечательный автобус был припаркован у моего дома, и я до позднего вечера слушала прекрасные мексиканские песни с Хавьером».
Красочный автобус мексиканских болельщиков поклонники знаменитого фаната в Екатеринбурге встретили накануне. Хавьер, наконец, вырвавшись из дома, принялся наслаждаться свободой, поначалу осторожно, даже на вопросы журналистов отвечал уклончиво, чтобы не обидеть свою девушку.
Хавьер, футбольный болельщик из Мексики: «Я сразу не отправился в путешествие со своими друзьями, потому что моя девушка оставила меня дома! Почему? Я не знаю!»
Семейный скандал Хавьера уже давно вышел на международный уровень. Болельщики со всего мира наблюдали за передвижениями мексиканца, которого возлюбленная поставила перед трудным выбором: либо она, либо чемпионат. Тогда вместо себя в путешествие с друзьями Хавьеру пришлось отправить картонного дублера. Мужчины жали ему руку, мол, красавец, отстоял свое право на футбол, а вот женщинам очень хотелось познакомиться с дамой сердца Хавьера. Все-таки не каждая может похвастаться тем, что муж ради семейной идиллии пропустил игру любимой команды.
Как передает корреспондент Ольга Зенкова, сегодня утром у Хавьера была запланирована культурная программа. Его ждали в музее военной техники. Здесь знаменитому болельщику сделали еще одну копию, прокатили на танках и ретроавтомобилях. Пригласили и настоящего. Тот обещался, но в назначенное время не пришел. Тут-то и выяснилось, этой ночью Хавьер перебрал с напитками в баре, потерял друзей и долго бродил по городу без денег и без телефона, пытаясь вспомнить адрес гостиницы. Интернет-звезду на улице не узнали сотрудники полиции и приютили мексиканца в отделении, а утром помогли связаться с друзьями.
Друзья откликнулись, как только проснулись. Девушке Хавьера просят передать, что у него все хорошо. Они все еще надеются попасть на матч, хотя билеты до сих пор купить не успели. Сегодня в Екатеринбурге играют сборные Мексики и Швеции.
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