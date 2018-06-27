Космическое государство Асгардия возглавил российский бизнесмен

Погоду в Асгардии не сможет предсказать ни один метеоролог. Эта страна — первое государство на околоземной орбите. У внеземной цивилизации пока нет границ и городов, зато есть население в 200 тысяч человек, конституция, флаг, герб и свой президент. Он, кстати, оказался с двойным гражданством — второй паспорт у главы государства российский.

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Вена

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Церемония в Вене была устроена по всем канонам политических пиар-акций. Начали ее дети — будущее нового космического государства. Им, по замыслу создателей Асгардии, и предстоит претворять неземные во всех отношениях планы в жизнь.



Для проведения инаугурации асгардийцы выбрали венский дворец Хофбург. Это средневековый замок, в котором жили австрийские правители. Помпезность и камерность церемонии будто специально подчеркивали, что в этом зале собрались только избранные — представители так называемой космической нации, с которыми космос выходит на связь в буквальном смысле.



Олег Артемьев, летчик-космонавт: «Я — Олег Артемьев, космонавт, работающий на борту Международной космической станции. Я приветствую вас из космоса. Спасибо, что пригласили меня на это необычное мероприятие. Для нас, космических путешественников со всего мира, Асгардия — это футуристическое видение человечества. Это организация наднационального пространства, открытая для всех людей на Земле. Одно человечество — одно целое! Наши искренние поздравления с этим прекрасным праздником!»



О создании первого в мире космического государства было объявлено осенью 2016 года. Сегодня его гражданами являются чуть более 200 тысяч человек из самых разных стран. У асгардийецев есть свои конституция, флаг и герб, недавно прошли первые парламентские выборы и появилась собственная криптовалюта. В общем, пока развитие первого космического государства идет по чисто земным законам. Президентская инаугурация с клятвой и присягой — еще одно тому подтверждение.



Как передает корреспондент Александр Коневич, первым президентом Асгардии стал российский ученый и бизнесмен Игорь Ашурбейли. Миллиардер Ашурбейли — бывший руководитель одного из крупнейших предприятий отечественного оборонно-промышленного комплекса «Алмаз-Антей». Он был отправлен в отставку в 2011 году и именно тогда начал заниматься проектом по созданию неземного государства. Судя по первому заявлению после вступления в должность, планы у Ашурбейли космические.



Игорь Ашурбейли, президент первого космического государства: «Асгардия откроет свои посольства на всех континентах. Население Асгардии будет расти и составит 2% от самых творческих людей на Земле. Нас будет 150 миллионов человек, это сделает Асгардию одной из 12 крупнейших стран по численности населения и одной из 12 крупнейших экономик на Земле. Экономика Асгардии будет сосредоточена исключительно на предоставлении благополучия своим гражданам».



Президент Асгардии обещает, что светлое будущее не за горами, грандиозные проекты по созданию обитаемых станций на орбите, а также строительство поселений на Луне — это не фантастика, а всего лишь вопрос времени и денег, которые исправно платят все асгардийцы за право называться гражданами первого космического государства.



Налог пока равняется 100 евро и вносится один раз в год. О его повышении главный асгардиец в своем первом обращении к нации ничего не говорил. Но, возможно, первые экономические реформы в истории Асгардии не за горами, ведь, несмотря на грандиозные планы по освоению космоса, пока у асгардийцев есть всего один спутник на орбите Земли, запуск которого тоже был пиар-акцией и не преследовал практических целей.