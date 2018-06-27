Политические силы Италии хотят пересмотреть антироссийские санкции

Ведущие политические силы Италии выступили с инициативой пересмотреть санкции в отношении России.
По информации итальянских СМИ, такую идею озвучили партии «Пять звезд» и «Лига».
Из резолюции «Пяти звезд» и «Лиги»: «Правительство Италии должно будет действовать в ЕС в направлении расширения пространства для сотрудничества и диалога с Россией, например, путем переформулировки санкций и через сотрудничество в сферах, представляющих общий интерес, таких, как борьба с терроризмом и пропагандой экстремизма».
Глава Совета министров Италии Джузеппе Конте ранее также высказался против автоматического продления санкций в отношении России.
Джузеппе Конте, председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте: «Ничего не должно происходить автоматически в том, что касается санкций в отношении России. Мы должны проявлять осторожность. Санкции — это средство, а не цель. На Совете ЕС пройдет обсуждение минских соглашений, это важная дискуссия, касающаяся секторальных санкций в отношении России. Мы подтвердим принцип, в соответствии с которым ничего не должно быть автоматическим в продлении санкций».
Ранее Конте заявлял, что уже работает над снятием антироссийских санкций и поддерживает американского президента Дональда Трампа во мнении, что G7 должна принять в свой состав Россию и превратиться в G8.
Из резолюции «Пяти звезд» и «Лиги»: «Правительство Италии должно будет действовать в ЕС в направлении расширения пространства для сотрудничества и диалога с Россией, например, путем переформулировки санкций и через сотрудничество в сферах, представляющих общий интерес, таких, как борьба с терроризмом и пропагандой экстремизма».
Глава Совета министров Италии Джузеппе Конте ранее также высказался против автоматического продления санкций в отношении России.
Джузеппе Конте, председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте: «Ничего не должно происходить автоматически в том, что касается санкций в отношении России. Мы должны проявлять осторожность. Санкции — это средство, а не цель. На Совете ЕС пройдет обсуждение минских соглашений, это важная дискуссия, касающаяся секторальных санкций в отношении России. Мы подтвердим принцип, в соответствии с которым ничего не должно быть автоматическим в продлении санкций».
Ранее Конте заявлял, что уже работает над снятием антироссийских санкций и поддерживает американского президента Дональда Трампа во мнении, что G7 должна принять в свой состав Россию и превратиться в G8.
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