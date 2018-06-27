Путин назвал самую крутую награду

Владимир Путин назвал поддержку избирателей лучшей наградой для главы государства.
Об этом президент рассказал, отвечая на вопрос на церемонии вручения госнаград в Кремле. Журналисты спросили главу государства о том, когда наградят его самого.
Владимир Путин, президент РФ: «Самая главная награда, что за меня проголосовали. Круче награды нет».
Сегодня президент вручил награда деятелям науки, культуры, спорта, здравоохранения и сельского хозяйства. В частности, среди награжденных оказались пианист Денис Мацуев, артисты Иосиф Кобзон и Владимир Этуш, хоккеист Вячеслав Фетисов, актер Сергей Безруков и многие другие. Всего ордена, знаки отличия и знаки о присвоении почетных званий от президента получили около 40 человек, передает РИА Новости.
Владимир Путин, президент РФ: «Ваши достижения, победы, рекорды, мужество и труд — это значимый вклад в развитие России. Ваша жизнь — это пример напряженного труда, смелого поиска, преданности своему делу и, безусловно, личной ответственности за судьбу нашей страны, стремления сделать для нее как можно больше, добиться прорывов, достичь новых высот, изменить жизнь к лучшему».
Владимир Путин, президент РФ: «Самая главная награда, что за меня проголосовали. Круче награды нет».
Сегодня президент вручил награда деятелям науки, культуры, спорта, здравоохранения и сельского хозяйства. В частности, среди награжденных оказались пианист Денис Мацуев, артисты Иосиф Кобзон и Владимир Этуш, хоккеист Вячеслав Фетисов, актер Сергей Безруков и многие другие. Всего ордена, знаки отличия и знаки о присвоении почетных званий от президента получили около 40 человек, передает РИА Новости.
Владимир Путин, президент РФ: «Ваши достижения, победы, рекорды, мужество и труд — это значимый вклад в развитие России. Ваша жизнь — это пример напряженного труда, смелого поиска, преданности своему делу и, безусловно, личной ответственности за судьбу нашей страны, стремления сделать для нее как можно больше, добиться прорывов, достичь новых высот, изменить жизнь к лучшему».
Комментарии