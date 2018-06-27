Георгий Каламанов: наша позиция основана на фактах и аргументах

Глава российской делегации на конференции государств — членов Организации по запрещению химоружия (ОЗХО), замминистра промышленности и торговли Георгий Каламанов прокомментировал НТВ, как идет обсуждение идеи изменить формат этой организации.
Великобритания предлагает наделить ОЗХО правом устанавливать виновных в химических атаках. Принятие поправок к британскому докладу обсуждается сегодня.
Георгий Каламанов: «Колоссальное количество стран воздерживаются от голосования, ряд стран просто не присутствуют в зале. Мы внимательно следим за количеством и за кворумом».
По словам Каламанова, ряд стран голосует за поправки, хотя еще накануне планировали поддержать британский проект решения.
Георгий Каламанов: «Главное для нас было донести свою позицию. У нас позиция полностью основана на фактах, на аргументах и та той работе, которую проводили российские эксперты из различных ведомств на территории Сирийской арабской республики и в различных других точках. Я еще раз хочу повторить… никогда не ставился под сомнение уровень работы российских специалистов и экспертов. Мы — страна, которая за самый короткий промежуток времени решила вопрос по уничтожению запасов химического оружия».
Георгий Каламанов: «Колоссальное количество стран воздерживаются от голосования, ряд стран просто не присутствуют в зале. Мы внимательно следим за количеством и за кворумом».
По словам Каламанова, ряд стран голосует за поправки, хотя еще накануне планировали поддержать британский проект решения.
Георгий Каламанов: «Главное для нас было донести свою позицию. У нас позиция полностью основана на фактах, на аргументах и та той работе, которую проводили российские эксперты из различных ведомств на территории Сирийской арабской республики и в различных других точках. Я еще раз хочу повторить… никогда не ставился под сомнение уровень работы российских специалистов и экспертов. Мы — страна, которая за самый короткий промежуток времени решила вопрос по уничтожению запасов химического оружия».
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