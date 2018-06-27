    В Москве зафиксировано рекордно высокое атмосферное давление

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    В Москве зафиксировано рекордно высокое атмосферное давление

    В Москве зафиксировано рекордно высокое атмосферное давление

    Атмосферное давление в столице поднялось до 755,7 мм ртутного столба давления. Это стало рекордом для 27 июня.

    Как сообщается на сайте «Метеоновости», рекорд был зафиксирован утром на главной метеостанции. В метеослужбе уточнили, что рекордный показатель был отмечен в 9 часов утра — в это время давление составило 1007,3 гПа, что соответствует 755,7 мм ртутного столба.

    Прежний рекорд был установлен более 30 лет назад, в 1987 году. Тогда 27 июня было зафиксировано 1005,6 гПа (754 мм ртутного столба).

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