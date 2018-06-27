    В Раде обвинили США в разжигании войны на Украине

    1 комментарий
    • Фото: Reuters © 2018, Maksim Levin
    В Раде обвинили США в разжигании войны на Украине

    В Раде обвинили США в разжигании войны на Украине

    В Раде обвинили США в разжигании войны на Украине
  • Фото: Reuters © 2018, Maksim Levin

    • Депутат Рады заявил, что США не заинтересованы в мире на Украине, и обвинил власти в измене Родине.

    Депутат Евгений Мураев заявил, что США не только не заинтересованы в завершении конфликта в Донбассе, но и делают все для того, чтобы боевые действия продолжались. По мнению парламентария, это делается для того, чтобы с помощью санкцию ослабить Россию и Евросоюз, геополитических противников Соединенных Штатов.

    При этом депутат заявил, что сегодняшнее киевское руководство помогает США и зарабатывает на войне.

    Евгений Мураев, депутат Верховной рады: «Наша власть, я уверен в этом, является тем субъектом, который изменил Родине и потакает этому запросу со стороны Штатов. Плюс она на этом конфликте зарабатывает».

    Также Мураева в эфире канала NewsOne заявил, что сегодня Украине необходимо отменить все санкции, реанимировать экономику и стабилизировать отношения с соседними странами.

    Новости по теме

    Кризис на Украине

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru