Борьба за драгоценные секунды: московские спасатели пересели на мотоциклы

В российской столице спасатели пересели на мотоциклы. Очень часто в случае аварии или пожара счет идет на секунды. Первая мотогруппа уже начала свою работу.

Тренировка — это, конечно, условности, но если представить, что все происходит на самом деле, то хуже не придумаешь. ДТП, да еще и из машины не выбраться. Как это часто бывает, в районе аварии образуется затор. Вот, кажется, и все. Водителя одолевает паника, ведь так хочется, чтобы помощь подоспела вовремя. В условиях мегаполиса на то, чтобы протиснуться через все пробки, приходится тратить драгоценное время. Пожалуй, теперь есть решение, причем очень мобильное.



К счастью, тренировочный полигон — не проспект Кутузовский, ехать всего-то пару метров до цели. Появляются пожарные на мотоциклах. У них и сирена, и снаряжение. Самый главный инструмент в таких случаях — гидравлические ножницы, чтобы, как говорят спасатели, деблокировать пострадавшего. Правда, перед этим стандартная процедура — осмотр по терпевшего, чтобы выяснить, нет ли переломов. Если звучат жалобы, то и шина имеется.



Если говорить об инструменте, то он здесь особый, что-то вроде мобильной версии стандартной гидравлики. Оно и понятно — с большими ножницами на мотоцикле далеко не уедешь.



Ради красивого кадра наряд не пожалел учебный автомобиль, который и так натерпелся, и разрезал его двумя движениями. Спасателям на мотоцикле не позавидуешь. Слишком непросто приходится. Нужно успеть к пострадавшему и при этом самим по дороге не угодить в аварию. Подробности — в репортаже корреспондента Антона Талпы.