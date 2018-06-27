Воронежский экстремал исполнил акробатический номер на башенном кране: видео

Блогер-экстремал забрался на башенный кран, прицепил к стреле кольцо и стал выполнять смертельно опасные трюки. Видео выступления вызвало неоднозначную реакцию.
Блогер-экстремал из Воронежа Богдан Корженевский и его оператор тайком пробрались на стройку, поднялись на стрелу башенного крана и устроили головокружительный перформанс. Мужчина подвесил на стрелу кольцо и на большой высоте исполнил несколько акробатических трюков.
По словам самого экстремала, перформанс не был ни с кем согласован. Корженевский, конечно, допускал, что охранники сорвут его грандиозные планы, но ему удалось проскочить дважды. Видео своего выступления на стометровой высоте акробат, как полагается, выложил в социальные сети. Реакция последовала неоднозначная. У постоянный подписчиков — восторг, а вот у людей, далеких от экстрима — ужас и негодование. В комментариях задаются вопросом, какие неприятности теперь ожидают сотрудников строительной компании и охранников.
Корженевскому нравится удивлять. Красивых акробатических номеров, говорит, достаточно в Интернете, а таких, как у него, единицы. Вместе с женой он исполняет трюки на дрейфующих льдинах, а в апреле устроил на льдине на Дону вечеринку с шашлыками и баней.
Акробат говорит, что хотел бы получать разрешения на свои трюки, но пока ему это не удается, поэтому приходится прятаться от правоохранителями. Богдан понимает, что каждый раз рискует и играет со смертью, но признается, что хотел бы вписать свое имя в историю, и желательно обойти при этом криминальные сводки.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Анастасии Щаповой.
По словам самого экстремала, перформанс не был ни с кем согласован. Корженевский, конечно, допускал, что охранники сорвут его грандиозные планы, но ему удалось проскочить дважды. Видео своего выступления на стометровой высоте акробат, как полагается, выложил в социальные сети. Реакция последовала неоднозначная. У постоянный подписчиков — восторг, а вот у людей, далеких от экстрима — ужас и негодование. В комментариях задаются вопросом, какие неприятности теперь ожидают сотрудников строительной компании и охранников.
Корженевскому нравится удивлять. Красивых акробатических номеров, говорит, достаточно в Интернете, а таких, как у него, единицы. Вместе с женой он исполняет трюки на дрейфующих льдинах, а в апреле устроил на льдине на Дону вечеринку с шашлыками и баней.
Акробат говорит, что хотел бы получать разрешения на свои трюки, но пока ему это не удается, поэтому приходится прятаться от правоохранителями. Богдан понимает, что каждый раз рискует и играет со смертью, но признается, что хотел бы вписать свое имя в историю, и желательно обойти при этом криминальные сводки.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Анастасии Щаповой.
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