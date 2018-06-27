Договорные матчи и бордели: в Испании накрыли банду армянских мафиози

Крупнейшую спецоперацию проводит испанская полиция против так называемой армянской мафии. О масштабах можно судить по количеству задействованных в операции сыщиков и бойцов спецназа — около тысячи человек, не считая привлеченных агентов «Интерпола» и «Европола». Список преступлений, в котором подозревают членов группировки, впечатляет.

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С чего началось расследование и какой криминальный бизнес подмяли под себя выходцы из бывшей советской республики — корреспондент НТВ Василиса Казакова.



Численность японской группировки «Якудза» в годы расцвета достигала 110 тысяч человек. Тюремная банда «Ла Эмэ» состояла из 65 тысяч мексиканцев. Итальянская мафиозная структура «Коза Ностра» насчитывала 5 тысяч представителей семейных кланов. И вот сегодня испанская полиция озвучила число задержанных в Мадриде, Барселоне, Валенсии участников так называемой армянской мафии.



В сравнении с другими преступными синдикатами цифра как-то меркнет — всего лишь 142 человека. И вот чем, по данным сотрудников «Интерпола», промышляли на территории Испании выходцы из Армении: разбойные нападения, незаконный оборот оружия, торговля наркотиками, контрабанда табака, отмывание денег, сутенерство, подделка документов и даже организация так называемых «договорных матчей». Словом, нет такого криминального дела, в котором бы не были замечены армянские мафиози. В спецоперации, которую разрабатывали два года, участвовали около тысячи следователей и бойцов спецназа.



Полицейские работали одновременно по сотне адресов — в основном это элитные особняки, в которых жили предполагаемые преступники. Высокие заборы брали штурмом, осматривали тайные комнаты шикарных домов, салоны и багажники люксовых автомобилей и офисы, где хранилось оружие, наркотики, контрабандный товар: духи, часы, алкоголь, сигары.



Началом масштабному расследованию послужило двойное убийство. В 2016-м в Каталонии были застрелены помощники криминальных авторитетов — братьев Шушанашвилли. Они же — Лаша и Каха Руставские. Так называемые воры в законе были «коронованы» в 90-х в Тбилиси. Есть оперативная съемка задержания старшего Шушанашвилли, это произошло в 2008-м во время сходки в подмосковной Барвихе.



Тогда оперативники выяснили, что в России Лаша Руставкий живет по поддельному паспорту. Суд признал незаконным получение им гражданства. Сотрудники УФМС аннулировали его московскую регистрацию, и Лаша вместе с братом отправился в Европу, где он и снискал славу этакого грузинского Эскобара. И, по сути, это ему удалось собрать в Испании криминальный картель, в который вошли авторитеты из Армении. Подробнее — в видеоматериале НТВ.