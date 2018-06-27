Медведев предложил рассмотреть продление контрсанкций на 2019 год

Правительство РФ рассмотрит вопрос о продлении контрсанкций на 2019 год.
Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании по вопросам международной торговли. Глава правительства предложил обсудить дальнейшие шаги с учетом санкционной политики против России.
Дмитрий Медведев: «Как известно, нами введены ответные ограничительные меры в отношении ряда стран по отдельным категориям товаров, они сохраняют силу и, с учетом ранее принятых решений в Евросоюзе, в некоторых других странах, нам нужно будет рассмотреть вопрос о продлении этих мер на следующий период — я в данном случае имею в виду 2019 год».
Он также поручил Министерству экономического развития подготовить ряд ответных мер на импортные пошлины США на сталь и алюминий.
При этом Медведев подчеркнул, что вопрос о выходе России из ВТО не стоит. По словам премьер-министра, России необходимо использовать весь правовой инструментарий этой организации, сообщает ТАСС.
Дмитрий Медведев: «Как известно, нами введены ответные ограничительные меры в отношении ряда стран по отдельным категориям товаров, они сохраняют силу и, с учетом ранее принятых решений в Евросоюзе, в некоторых других странах, нам нужно будет рассмотреть вопрос о продлении этих мер на следующий период — я в данном случае имею в виду 2019 год».
Он также поручил Министерству экономического развития подготовить ряд ответных мер на импортные пошлины США на сталь и алюминий.
При этом Медведев подчеркнул, что вопрос о выходе России из ВТО не стоит. По словам премьер-министра, России необходимо использовать весь правовой инструментарий этой организации, сообщает ТАСС.
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