В Госдепе назвали уязвимое место Украины

Замглавы Госдепа Джон Салливан заявил, что коррупция сдерживает развитие Украины.
Салливан обвинил Россию в попытках дестабилизировать ситуацию на Украине и заявил, что в Москве могут использовать для этого коррупцию.
Джон Салливан, заместитель госсекретаря США: «Коррупция остается уязвимым местом, она вредит экономике, сдерживает инвестиции и вызывает то, чем может воспользоваться Россия».
Также заместитель главы Госдепа заявил, что сегодня Украина уже много делает для того, чтобы «победить олигархов». Однако, отметил Салливан на конференции по вопросам реформ на Украине, олигархи все еще оказывают серьезное влияние в ключевых секторах экономики, передает «Интерфакс».
Отметим, что ранее подобную оценку ситуации на Украине дал президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Он заявил, что главными угрозами для Украины остаются коррупция и агрессивный изоляционистский национализм.
Джон Салливан, заместитель госсекретаря США: «Коррупция остается уязвимым местом, она вредит экономике, сдерживает инвестиции и вызывает то, чем может воспользоваться Россия».
Также заместитель главы Госдепа заявил, что сегодня Украина уже много делает для того, чтобы «победить олигархов». Однако, отметил Салливан на конференции по вопросам реформ на Украине, олигархи все еще оказывают серьезное влияние в ключевых секторах экономики, передает «Интерфакс».
Отметим, что ранее подобную оценку ситуации на Украине дал президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Он заявил, что главными угрозами для Украины остаются коррупция и агрессивный изоляционистский национализм.
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