Якутский инженер изобрел бытовой атомный реактор

Житель Якутии оказался на пороге энергетической революции. Анатолий Чомчоев разработал модель компактного атомного реактора, который поможет значительно сэкономить на электроэнергии. От одного такого устройства можно запитать целый поселок. Причем генератор не придется заправлять топливом в течение 50 лет.

Интерес к большой науке якутский инженер Анатолий Чомчоев сохранил даже после выхода на пенсию. В незамысловатом макете, говорит он, скрывается будущее альтернативной энергетики. Вместе с учеными-физиками из Обнинска Анатолий Игнатьевич создал бытовой генератор, способный вырабатывать свет и тепло без единой дозаправки в течение 50 лет. Долговечным двигателем в этом случае станет атомный реактор: небольшой, маломощный, следовательно, как уверяет изобретатель, абсолютно безопасный.



Анатолий Чомчоев, изобретатель: «Приостановить цепную ядерную реакцию на атомной станции невозможно ни теоретически, ни практически. А до 15 мегаватт, оказывается, можно».



Анатолий Чомчоев, который в свое время руководил штабом по ликвидации последствий Чернобыльской аварии, все рассчитал. Охлаждать мини-реактор он планирует не водой, а с помощью воздуха. В этом случае атомный генератор с максимально допустимой мощностью в 10 мегаватт будет безопаснее газовой трубы. Оборудование разместится в трех контейнерах и обеспечит бесперебойной и дешевой энергией целый райцентр. Внедрение таких технологий сулит и существенную экономию бюджету всей Якутии.



Анатолий Чомчоев: «У нас 13 арктических районов. Там ежегодно государство тратит только на подвоз дизельного топлива 3 миллиарда рублей. А сколько ЧП происходит и прочего?»



Изобретатель смело утверждает, что его чудо-генератор — альтернатива не только централизованному энергоснабжению, но и модным нынче природным источникам энергии. На своем подворье Анатолий вместе с супругой протестировали работу солнечных батарей и ветроустановок. Результаты оказались не очень впечатляющими. Холодильник, к примеру, работать отказался.



Диана Чомчоева: «Компьютер, миксеры работают. Два с половиной киловатта».



В соцсетях оппоненты возразили экспериментаторам: чтобы в доме работала вся бытовая техника, нужен целый парк солнечных панелей. И такие примеры в Якутии уже есть. Чомчоевы парируют: по их мнению, массовое строительство таких энергостанций слишком затратно, а потому экономически неэффективно, чего не скажешь об атомных мини-генераторах. С таким выводом согласились даже академики. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Анцигина.