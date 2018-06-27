Uber добился продления лицензии на работу в Лондоне

Сервису Uber продлили лицензию на работу в британской столице еще на 15 месяцев. Предоставить такой испытательный срок решил суд Лондона.
Этой лицензии компания лишилась в прошлом сентябре, но продолжала работать, пока рассматривали ее апелляцию. Лондонские власти обвиняли Uber в том, что у него есть проблемы, которые влияют на общественную безопасность. Например, что сервис скрывает информацию о преступлениях, совершенных в его машинах.
Но теперь Uber смог доказать суду, что исправился, сменил гендиректора, водители получили новые страховки и обязательный перерыв после 10 часов работы, кроме того, заработала горячая линия для водителей и пассажиров. В Лондоне, по подсчетам Uber, их машинами пользуются 3,5 миллиона человек, то есть 40% населения.
Но теперь Uber смог доказать суду, что исправился, сменил гендиректора, водители получили новые страховки и обязательный перерыв после 10 часов работы, кроме того, заработала горячая линия для водителей и пассажиров. В Лондоне, по подсчетам Uber, их машинами пользуются 3,5 миллиона человек, то есть 40% населения.
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