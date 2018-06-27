«Батарейка для любви требует зарядки»: Шнур ответил Матильде

Сергей Шнуров опубликовал стихотворение про «врущих» женщин.
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров сразу после того, как его супруга Матильда прокомментировала их грядущий развод в соцсетях, опубликовал на своей странице в Instagram стихотворение про женщин.
Просто двигаться вперед,
Лучше без оглядки.
Если женщина вам врет,
Значит все в порядке.
Все как надо, как всегда
И без исключений.
Было. Смыло города,
Временем стечений
Обстоятельств и стихий.
Обновился Эйпал.
Песни есть, и есть стихи,
Остальное — пепел.
Батарейка для любви
Требует зарядки.
Если женщина ***,
Значит все в порядке.
Сегодня супруга лидера группы «Ленинград» Матильда прокомментировала публикации в СМИ о своем разводе со Шнуром. Она отметила, что в браке «порой и сами главные герои не понимают что произошло на самом деле», а также попросила «доброжелателей» жить своей жизнью.
Ранее близкий знакомый Сергея Шнурова анонимно рассказал СМИ, что причиной развода звездной пары на самом деле стало поведение супруги Шнура. Якобы лидер группы «Ленинград» «застукал» жену в отеле с любовником. Другие источники утверждали, что Матильда устала терпеть любовниц Шнура и решила расстаться.
Просто двигаться вперед,
Лучше без оглядки.
Если женщина вам врет,
Значит все в порядке.
Все как надо, как всегда
И без исключений.
Было. Смыло города,
Временем стечений
Обстоятельств и стихий.
Обновился Эйпал.
Песни есть, и есть стихи,
Остальное — пепел.
Батарейка для любви
Требует зарядки.
Если женщина ***,
Значит все в порядке.
Сегодня супруга лидера группы «Ленинград» Матильда прокомментировала публикации в СМИ о своем разводе со Шнуром. Она отметила, что в браке «порой и сами главные герои не понимают что произошло на самом деле», а также попросила «доброжелателей» жить своей жизнью.
Ранее близкий знакомый Сергея Шнурова анонимно рассказал СМИ, что причиной развода звездной пары на самом деле стало поведение супруги Шнура. Якобы лидер группы «Ленинград» «застукал» жену в отеле с любовником. Другие источники утверждали, что Матильда устала терпеть любовниц Шнура и решила расстаться.
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