Никиту Белых этапировали в Рязань

Осужденного за коррупцию
экс-губернатора Кировской области Никиту Белых этапировали в колонию в Рязань.
Об этом ТАСС сообщила супруга бывшего губернатора Екатерина Белых.
Екатерина Белых: «Мне подтвердил официальный источник, что Никита Юрьевич этапирован в Рязань».
Ранее, 25 июня сообщалось, что экс-глава Кировской области Никита Белых отправлен из СИЗО «Лефортово» этапом к месту отбывания наказания. Куда именно этапировали бывшего губернатора, не уточнялось.
Напомним, Никита Белых был задержан с поличным в июне 2016 года в одном из столичных ресторанов. В феврале 2018 года бывшего губернатора Кировской области приговорили к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 48 млн рублей. Белых признали виновным получении взятки в особо крупном размере от коммерсанта за льготную аренду участка леса.
Отметим, что бывший губернатор сможет рассчитывать на условно-досрочное освобождение только осенью 2021 года. Согласно действующему законодательству, осужденный за особо тяжкое преступление может просить об УДО лишь после отбытия двух третей назначенного срока.
Екатерина Белых: «Мне подтвердил официальный источник, что Никита Юрьевич этапирован в Рязань».
Ранее, 25 июня сообщалось, что экс-глава Кировской области Никита Белых отправлен из СИЗО «Лефортово» этапом к месту отбывания наказания. Куда именно этапировали бывшего губернатора, не уточнялось.
Напомним, Никита Белых был задержан с поличным в июне 2016 года в одном из столичных ресторанов. В феврале 2018 года бывшего губернатора Кировской области приговорили к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 48 млн рублей. Белых признали виновным получении взятки в особо крупном размере от коммерсанта за льготную аренду участка леса.
Отметим, что бывший губернатор сможет рассчитывать на условно-досрочное освобождение только осенью 2021 года. Согласно действующему законодательству, осужденный за особо тяжкое преступление может просить об УДО лишь после отбытия двух третей назначенного срока.
Комментарии