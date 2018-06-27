    Никиту Белых этапировали в Рязань

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    Никиту Белых этапировали в Рязань

    Никиту Белых этапировали в Рязань

    Осужденного за коррупцию экс-губернатора Кировской области Никиту Белых этапировали в колонию в Рязань.

    Об этом ТАСС сообщила супруга бывшего губернатора Екатерина Белых.

    Екатерина Белых: «Мне подтвердил официальный источник, что Никита Юрьевич этапирован в Рязань».

    Ранее, 25 июня сообщалось, что экс-глава Кировской области Никита Белых отправлен из СИЗО «Лефортово» этапом к месту отбывания наказания. Куда именно этапировали бывшего губернатора, не уточнялось.

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    Напомним, Никита Белых был задержан с поличным в июне 2016 года в одном из столичных ресторанов. В феврале 2018 года бывшего губернатора Кировской области приговорили к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 48 млн рублей. Белых признали виновным получении взятки в особо крупном размере от коммерсанта за льготную аренду участка леса.

    Отметим, что бывший губернатор сможет рассчитывать на условно-досрочное освобождение только осенью 2021 года. Согласно действующему законодательству, осужденный за особо тяжкое преступление может просить об УДО лишь после отбытия двух третей назначенного срока.

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