Сейм Польши отменил уголовное наказание за заявления о причастности поляков к холокосту

Нижняя палата польского парламента внесла изменения в закон о холокосте и «бандеровской идеологии».
Голосование за поправки в закон о холокосте и «бандеровской идеологии» прошло в сейме в среду. За принятие поправок выступили 288 депутатов, против — 25, 5 воздержались, передает ТАСС.
Напомним, ранее закон предполагал наказание в виде тюремного заключения на срок до трех лет за заявления о вине Польши и поляков в холокосте. В частности, закон запрещал словосочетание «польские концлагеря». Кроме того, закон запрещает пропаганду в Польше идеологии украинских националистов и отрицание геноцида поляков на Волыни.
Поправки внес в сейм премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. Отметим, что с критикой части закона, которая касается холокоста, ранее выступили в Израиле. Там выразили опасения, что закон может ударить по пострадавшим по вине поляков евреям, которые захотят об этом рассказать.
Напомним, ранее закон предполагал наказание в виде тюремного заключения на срок до трех лет за заявления о вине Польши и поляков в холокосте. В частности, закон запрещал словосочетание «польские концлагеря». Кроме того, закон запрещает пропаганду в Польше идеологии украинских националистов и отрицание геноцида поляков на Волыни.
Поправки внес в сейм премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. Отметим, что с критикой части закона, которая касается холокоста, ранее выступили в Израиле. Там выразили опасения, что закон может ударить по пострадавшим по вине поляков евреям, которые захотят об этом рассказать.
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