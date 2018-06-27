Задержаны хакеры, взломавшие 700 тысяч аккаунтов в интернет-магазинах

Киберполиция задержала двух хакеров, которые взламывали и похищали аккаунты участников программ лояльности популярных
интернет-магазинов, платежных систем и букмекерских компаний.
Преступники взломали около 700 тысяч учетных записей, из них 2 тысячи выставили на продажу по цене от пяти долларов за аккаунт. Кроме того, хакеры предоставляли услуги по «угону аккаунта» — смене телефонного номера и электронной почты на учетных записях интернет-магазина. Стоимость составляла 10% от бонусного баланса на аккаунте.
При этом сами киберпреступники заявили, что заработали минимум 500 тысяч рублей, однако реальную сумму ущерба еще предстоит выяснить, сообщает «Интерфакс».
Лидером группы оказался житель Рязанской области 1998 года рождения, а его партнером — житель Астраханской области 1997 года рождения. При обыске у них были изъяты доказательства противоправной деятельности, а также наркотические вещества.
Задержанным предъявлены обвинения сразу по двум частям — «Несанкционированный доступ» и «Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков». Сейчас они дают признательные показания.
При этом сами киберпреступники заявили, что заработали минимум 500 тысяч рублей, однако реальную сумму ущерба еще предстоит выяснить, сообщает «Интерфакс».
Лидером группы оказался житель Рязанской области 1998 года рождения, а его партнером — житель Астраханской области 1997 года рождения. При обыске у них были изъяты доказательства противоправной деятельности, а также наркотические вещества.
Задержанным предъявлены обвинения сразу по двум частям — «Несанкционированный доступ» и «Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков». Сейчас они дают признательные показания.
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