Во Владимире выбравшийся на дорогу 11-месячный мальчик погиб под машиной

Правоохранительные органы Владимирской области выясняют обстоятельства автокатастрофы, в которой погиб
11-месячный ребенок. Его сбила 40-летняя женщина-водитель и покинула место происшествия.
Трагедия произошла в коттеджном поселке «Ладога» во Владимире 26 июня около 13:55, но известно об этом стало только сегодня. Как сообщается на сайте регионального управления СКР, мальчик 2017 года рождения (ему через месяц должен был исполниться годик), оставшись без присмотра взрослых, выполз с территории участка на проселочную дорогу, попал под колеса машины и скончался на месте.
Автомобиль, задавивший ребенка, скрылся с места ДТП, в городе ввели план «Перехват». Выяснилось, что за рулем сбившей ребенка машины находилась 40-летняя женщина. Она уже задержана. Возбуждено уголовное дело по факту ДТП, повлекшего по неосторожности смерть ребенка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту оставления маленького ребенка в условиях, представляющих реальную опасность для его жизни и здоровья.
Автомобиль, задавивший ребенка, скрылся с места ДТП, в городе ввели план «Перехват». Выяснилось, что за рулем сбившей ребенка машины находилась 40-летняя женщина. Она уже задержана. Возбуждено уголовное дело по факту ДТП, повлекшего по неосторожности смерть ребенка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту оставления маленького ребенка в условиях, представляющих реальную опасность для его жизни и здоровья.
Комментарии