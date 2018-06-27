    Во Владимире выбравшийся на дорогу 11-месячный мальчик погиб под машиной

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    Во Владимире выбравшийся на дорогу 11-месячный мальчик погиб под машиной

    Во Владимире выбравшийся на дорогу <nobr>11-месячный</nobr> мальчик погиб под машиной

    Правоохранительные органы Владимирской области выясняют обстоятельства автокатастрофы, в которой погиб 11-месячный ребенок. Его сбила 40-летняя женщина-водитель и покинула место происшествия.

    Трагедия произошла в коттеджном поселке «Ладога» во Владимире 26 июня около 13:55, но известно об этом стало только сегодня. Как сообщается на сайте регионального управления СКР, мальчик 2017 года рождения (ему через месяц должен был исполниться годик), оставшись без присмотра взрослых, выполз с территории участка на проселочную дорогу, попал под колеса машины и скончался на месте.

    Автомобиль, задавивший ребенка, скрылся с места ДТП, в городе ввели план «Перехват». Выяснилось, что за рулем сбившей ребенка машины находилась 40-летняя женщина. Она уже задержана. Возбуждено уголовное дело по факту ДТП, повлекшего по неосторожности смерть ребенка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту оставления маленького ребенка в условиях, представляющих реальную опасность для его жизни и здоровья.

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