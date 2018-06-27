Участники двух сезонов шоу «Ты супер!» споют на «Квартирнике НТВ у Маргулиса»

Каждую субботу у зрителей НТВ есть возможность побывать на закрытом «Квартирнике», где звучит только качественная музыка в живом исполнении. В этот раз в гости к Евгению Маргулису придут участники первого и второго сезонов международного вокального конкурса «Ты супер!».
В концерте примут участие Василина Понамарёва, Александра Хлудова, Роман Дружинин, Яна Лоленко, Эльвира Яхьяева, Анжелика Лазарева, Виктор Борисов, Александра Панкратова, Карина Исмаилова, Анастасия Симоганова, Надежда Шибанова и Диана Анкудинова — все они конкурсанты первого и второго сезонов шоу «Ты супер!». На «Квартирнике» они исполнят для зрителей НТВ лучшие песни.
Специального для этого камерного концерта старый друг Евгения Маргулиса Михаил Клягин соберет команду музыкантов, которая будет аккомпанировать детям.
Евгений Маргулис пригласит и Вадима Такменёва, ведущего «Ты супер!», который стал другом и соратником для всех участников. Они обсудят историю создания вокального конкурса. Вадим расскажет истории участников шоу.
Вадим Такменёв: «Евгений Маргулис пригласил наших детей принять участие в „Квартирнике“. Это стало настоящим событием для участников проекта, они волновались и готовились. Ребята впервые выступили на концерте такого формата и впервые столкнулись с квартирниками — ведь все они намного младше самой традиции. Многие из юных вокалистов смогли удивить Евгения. Мне кажется, этот „Квартирник“ получился действительно супер, наши ребята раскрылись и показали все свои таланты».
С каждым из юных вокалистов хозяин «Квартирника» обсудит их творческие планы. Ребята расскажут, чем они занимаются помимо музыки, вспомнят, с кем из звезд пели на сцене проекта «Ты супер!». Василина Понамарёва признается, что хочет изучать политику и принять участие в выборах президента, а Яна Лоленко расскажет о своей мечте стать врачом и побывать в Японии. Роман Дружинин сообщит, что поступил в музыкальный колледж на джазовое отделение, а Надежда Шибанова поведает ведущим, что хочет создать продюсерский центр для детей.
Ребята обязательно споют гимн «Ты супер!», а также устроят jam session вместе с Евгением Маргулисом.
Евгений Маргулис: «Павильонные съемки — это павильонные съемки, в которых никогда не будет такого кайфа, который случается на концертах. Ни тебе реальных зрителей, ни живых музыкантов, да и общение с нормальными людьми тоже под вопросом. Поэтому мы и затеяли „Квартирник“ с детьми, чтобы подарить им то настроение».
Смотрите «Квартирник НТВ у Маргулиса» с участниками шоу «Ты супер!» в субботу, 30 июня, в 00:55.
Специального для этого камерного концерта старый друг Евгения Маргулиса Михаил Клягин соберет команду музыкантов, которая будет аккомпанировать детям.
Евгений Маргулис пригласит и Вадима Такменёва, ведущего «Ты супер!», который стал другом и соратником для всех участников. Они обсудят историю создания вокального конкурса. Вадим расскажет истории участников шоу.
Вадим Такменёв: «Евгений Маргулис пригласил наших детей принять участие в „Квартирнике“. Это стало настоящим событием для участников проекта, они волновались и готовились. Ребята впервые выступили на концерте такого формата и впервые столкнулись с квартирниками — ведь все они намного младше самой традиции. Многие из юных вокалистов смогли удивить Евгения. Мне кажется, этот „Квартирник“ получился действительно супер, наши ребята раскрылись и показали все свои таланты».
С каждым из юных вокалистов хозяин «Квартирника» обсудит их творческие планы. Ребята расскажут, чем они занимаются помимо музыки, вспомнят, с кем из звезд пели на сцене проекта «Ты супер!». Василина Понамарёва признается, что хочет изучать политику и принять участие в выборах президента, а Яна Лоленко расскажет о своей мечте стать врачом и побывать в Японии. Роман Дружинин сообщит, что поступил в музыкальный колледж на джазовое отделение, а Надежда Шибанова поведает ведущим, что хочет создать продюсерский центр для детей.
Ребята обязательно споют гимн «Ты супер!», а также устроят jam session вместе с Евгением Маргулисом.
Евгений Маргулис: «Павильонные съемки — это павильонные съемки, в которых никогда не будет такого кайфа, который случается на концертах. Ни тебе реальных зрителей, ни живых музыкантов, да и общение с нормальными людьми тоже под вопросом. Поэтому мы и затеяли „Квартирник“ с детьми, чтобы подарить им то настроение».
Смотрите «Квартирник НТВ у Маргулиса» с участниками шоу «Ты супер!» в субботу, 30 июня, в 00:55.
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