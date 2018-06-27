    Песков назвал причину отставки Холманских с поста полпреда

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    Песков назвал причину отставки Холманских с поста полпреда

    Песков назвал причину отставки Холманских с поста полпреда

    Дмитрий Песков рассказал, почему Владимир Путин решил освободить от должности полпреда президента в Уральском федеральном округе Игоря Холманских.

    Пресс-секретарь президента РФ отметил, что отставка Холманских не вызвана нареканиями, связанными с его работой.

    По словам Пескова, «это ротационный процесс».

    смотретьПутин назначил новых полпредов в трех федеральных округах
    Путин назначил новых полпредов в трех федеральных округах
    Напомним, накануне полпред президента в Уральском федеральном округе Холманских был освобожден от занимаемой должности. Его пост занял помощник президента Николай Цуканов. Также полпреды сменились в Северо-Кавказском и Центральном федеральных округах.

    Теперь, как сообщают СМИ, Холманских может занять пост председателя совета директоров «Уралвагонзавода». Там он работал начальником цеха до своего назначения на пост полпреда в 2012 году.

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