Путин проведет переговоры с советником президента США Болтоном

Пресс-секретарь президента РФ подтвердил, что встреча Владимира Путина и Джона Болтона состоится.
Президент РФ Владимир Путин проведет в среду в Кремле встречу с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Вы меня спросите, есть ли среди встреч президента встреча с Болтоном. Я вам отвечу: да. Действительно, президент примет Болтона в Кремле, такая беседа состоится».
Песков уточнил, что «основные контакты у Болтона состоятся в Совете безопасности, а также он пообщается с помощником президента РФ Юрием Ушаковым». При этом Песков не стал отвечать на вопрос, стоит ли рассматривать приезд Болтона как подготовку возможной встречи президентов России и США, предложив дождаться встречи.
Напомним, на сегодня запланированы также переговоры Болтона и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Ожидается, что собеседники обсудят ряд самых острых вопросов, в том числе российско-американские отношения, ситуацию в Сирии и на Украине, арабо-израильский конфликт, а также проблемы вокруг Ирана и КНДР.
Пресс-секретарь президента также отказался комментировать сообщения американских СМИ о том, что в качестве места проведения саммита рассматривается Хельсинки.
Дмитрий Песков: «Пока мы не готовы что-либо сообщить о возможном саммите. Когда будем готовы, сообщим о дате и месте проведения».
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Вы меня спросите, есть ли среди встреч президента встреча с Болтоном. Я вам отвечу: да. Действительно, президент примет Болтона в Кремле, такая беседа состоится».
Песков уточнил, что «основные контакты у Болтона состоятся в Совете безопасности, а также он пообщается с помощником президента РФ Юрием Ушаковым». При этом Песков не стал отвечать на вопрос, стоит ли рассматривать приезд Болтона как подготовку возможной встречи президентов России и США, предложив дождаться встречи.
Напомним, на сегодня запланированы также переговоры Болтона и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Ожидается, что собеседники обсудят ряд самых острых вопросов, в том числе российско-американские отношения, ситуацию в Сирии и на Украине, арабо-израильский конфликт, а также проблемы вокруг Ирана и КНДР.
Пресс-секретарь президента также отказался комментировать сообщения американских СМИ о том, что в качестве места проведения саммита рассматривается Хельсинки.
Дмитрий Песков: «Пока мы не готовы что-либо сообщить о возможном саммите. Когда будем готовы, сообщим о дате и месте проведения».
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