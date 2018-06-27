«Картонного мексиканца» нашли в полицейском участке в Екатеринбурге

Найден потерявшийся в Екатеринбурге футбольный фанат из Мексики Хавьер. Его спасли полицейские.
Выяснилось, что мужчина жив и здоров, но переночевать ему пришлось в полицейском участке. Этой ночью знаменитый мексиканский болельщик Хавьер перебрал со спиртным в одном из баров Екатеринбурга. После чего потерял друзей, бродил по городу, но в итоге заблудился. Названия отеля вспомнить не мог, документы забыл.
В итоге мексиканцу помогли полицейские, которые узнали в нем интернет-звезду, привели к себе в участок, где он «немного отдохнул». Утром правоохранители помогли ему отыскать дорогу в гостиницу. Сейчас «картонный мексиканец» в безопасности, сообщил НТВ.Ru источник.
Ранее местные СМИ предполагали, что болельщик Хавьер мог оказаться в полицейском участке за пьяный ночной дебош. Источник в региональном МВД задержание мексиканца опроверг, при этом там пообещали заняться поисками пропавшего.
Футбольный болельщик Хавьер, которого подруга не отпустила в Россию на чемпионат мира по футболу, прославился после того, как его друзья привезли с собой его картонный портрет в натуральную величину. Болельщики брали «картонного Хавьера» с собой на все матчи, «поили» пивом, «знакомили» с девушками и даже отвели ему отдельное спальное место в гостинице. После всемирной славы подруга наконец решилась отпустить мужчину в путешествие. В итоге уже реальный Хавьер добрался до Ростова-на-Дону на матч Мексика против Южной Кореи (2:1).
Ранее друзья болельщика Хавьера сообщали, что теперь все вместе едут в Екатеринбург, чтобы 27 июня поболеть за свою команду в мачте чемпионата мира по футболу против шведов.
В итоге мексиканцу помогли полицейские, которые узнали в нем интернет-звезду, привели к себе в участок, где он «немного отдохнул». Утром правоохранители помогли ему отыскать дорогу в гостиницу. Сейчас «картонный мексиканец» в безопасности, сообщил НТВ.Ru источник.
Ранее местные СМИ предполагали, что болельщик Хавьер мог оказаться в полицейском участке за пьяный ночной дебош. Источник в региональном МВД задержание мексиканца опроверг, при этом там пообещали заняться поисками пропавшего.
Футбольный болельщик Хавьер, которого подруга не отпустила в Россию на чемпионат мира по футболу, прославился после того, как его друзья привезли с собой его картонный портрет в натуральную величину. Болельщики брали «картонного Хавьера» с собой на все матчи, «поили» пивом, «знакомили» с девушками и даже отвели ему отдельное спальное место в гостинице. После всемирной славы подруга наконец решилась отпустить мужчину в путешествие. В итоге уже реальный Хавьер добрался до Ростова-на-Дону на матч Мексика против Южной Кореи (2:1).
Ранее друзья болельщика Хавьера сообщали, что теперь все вместе едут в Екатеринбург, чтобы 27 июня поболеть за свою команду в мачте чемпионата мира по футболу против шведов.
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