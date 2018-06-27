    Водителя кировского автобуса рублем наказали за просмотр футбола за рулем

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    Водителя кировского автобуса рублем наказали за просмотр футбола за рулем

    Водителя кировского автобуса рублем наказали за просмотр футбола за рулем

    В Кирове водитель пассажирского автобуса, который на рабочем месте во время езды смотрел матч ЧМ-2018, понес наказание.

    Речь идет о водителе автобуса, выполнявшего маршрут №54. В соцсетях на днях появилось видео, запечатлевшее, как во время движения транспортного средства шофер в кабине смотрел трансляцию футбольного матча. Служебная проверка показала, что этот случай действительно имел место быть, водитель в самом деле за рулем следил за игрой на поле.

    Как сообщается на сайте администрации города, за нарушение правил перевозки пассажиров шоферу объявлен выговор. Кроме того, ему снизят размер премии за июнь, а с сотрудниками транспортного предприятия уже провели дополнительный инструктаж по ПДД и культуре обслуживания горожан.

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