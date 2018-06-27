Медвежонок сделал селфи в заповеднике на Камчатке

Медведица с медвежонком попали на видео в окрестностях Курильского озера в Южно-Камчатском заказнике.

448 Камчатка

медведи

Автоматическую камеру с функцией видеозаписи, которая реагирует на движение, активировала медведица с полуторагодовалым медвежонком.



Самка не обратила на посторонний предмет никакого внимания и продолжила шествие, в вот медвежонка объект заинтересовал. Он приблизился и на секунду заглянул в объектив.



В заповеднике отмечают, что раньше этих медведей на территории еще не видели. Теперь расставленные на самых ключевых участках территории 20 новых камер позволят более подробно изучить жизнь косолапых, не причиняя им беспокойства.



Видеоловушки также будут использоваться, чтобы контролировать режим охраны заповедника и защищать животных от браконьеров.