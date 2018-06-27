    Медвежонок сделал селфи в заповеднике на Камчатке. Камчатка, медведи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМедвежонок сделал селфи в заповеднике на Камчатке

    Медвежонок сделал селфи в заповеднике на Камчатке

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    • Фото: Кам 24 / youtube.com
    Медвежонок сделал селфи в заповеднике на Камчатке

    Медвежонок сделал селфи в заповеднике на Камчатке

    Медвежонок сделал селфи в заповеднике на Камчатке
    • Фото: Кам 24 / youtube.com

      • Медведица с медвежонком попали на видео в окрестностях Курильского озера в Южно-Камчатском заказнике.

      Автоматическую камеру с функцией видеозаписи, которая реагирует на движение, активировала медведица с полуторагодовалым медвежонком.

      Самка не обратила на посторонний предмет никакого внимания и продолжила шествие, в вот медвежонка объект заинтересовал. Он приблизился и на секунду заглянул в объектив.

      В заповеднике отмечают, что раньше этих медведей на территории еще не видели. Теперь расставленные на самых ключевых участках территории 20 новых камер позволят более подробно изучить жизнь косолапых, не причиняя им беспокойства.

      Видеоловушки также будут использоваться, чтобы контролировать режим охраны заповедника и защищать животных от браконьеров.

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