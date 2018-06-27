Французские мясники попросили у властей защиты от агрессивных веганов

Французская федерация мясников написала властям страны письмо с просьбой защитить их от нападений
активистов-веганов.
Федерация мясников Франции попросила правительство Франции принять меры по защите их магазинов от нападений активистов-веганов. Федерация направила соответствующее письмо в правительство страны, сообщает BBC.
Мясники утверждают, что в последнее время нападения участились: активисты клеят на дверях магазинов наклейки с призывами отказаться от мяса, расписывают витрины граффити и даже обливают фасады красной краской. За последние месяцы таких нападений во Франции было не меньше 15.
Как заявил в письме глава федерации мясников Жан-Франсуа Гиар, эти атаки — форма терроризма, их цель — «уничтожить целый пласт французской культуры» и навязать свой образ жизни.
Стоит отметить, что вегетарианство и веганство во Франции распространены мало: согласно данным опроса 2016 года, только 3% жителей страны считают себя вегетарианцами. Ранее властям предлагали ввести вегетарианское меню в школах, но идея была отклонена парламентом.
Мясники утверждают, что в последнее время нападения участились: активисты клеят на дверях магазинов наклейки с призывами отказаться от мяса, расписывают витрины граффити и даже обливают фасады красной краской. За последние месяцы таких нападений во Франции было не меньше 15.
Как заявил в письме глава федерации мясников Жан-Франсуа Гиар, эти атаки — форма терроризма, их цель — «уничтожить целый пласт французской культуры» и навязать свой образ жизни.
Стоит отметить, что вегетарианство и веганство во Франции распространены мало: согласно данным опроса 2016 года, только 3% жителей страны считают себя вегетарианцами. Ранее властям предлагали ввести вегетарианское меню в школах, но идея была отклонена парламентом.
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