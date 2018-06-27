В Липецке вооруженные бандиты похитили клиента автосервиса

Правоохранители разбираются в обстоятельствах похищения человека, которое произошло этой ночью в Липецке. У автосервиса, расположенного на улице Рабочей, трое злоумышленников напали на водителя, который пригнал на ремонт своего железного коня, затолкали в автобус и увезли в неизвестном направлении.
Как сообщается на сайте регионального управления СК РФ, похитители подъехали к мастерской, где в это время находился 46-летний автомобилист, открыли стрельбу из травматического пистолета, запихали клиента сервиса в микроавтобус и скрылись.
О случившемся в полицию сообщили очевидцы, после чего в городе объявили план «Перехват». Фургон с находившимися там пассажирами был остановлен в районе Липецкого тракторного завода. Потерпевшего доставили в больницу, подозреваемых — в следственный отдел. Возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.
О случившемся в полицию сообщили очевидцы, после чего в городе объявили план «Перехват». Фургон с находившимися там пассажирами был остановлен в районе Липецкого тракторного завода. Потерпевшего доставили в больницу, подозреваемых — в следственный отдел. Возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.
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