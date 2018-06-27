СМИ: в Екатеринбурге пропал «картонный мексиканец» Хавьер

Местные СМИ сообщили, что болельщик Хавьер находится в одном из отделов полиции. Представители ведомства это опровергли и начали поиски пропавшего.
Представитель полиции Екатеринбурга в разговоре с ТАСС опроверг утверждения о том, что гражданин Мексики Хавьер, известный среди болельщиков как «картонный мексиканец», находится в полицейском участке. Ранее местные СМИ сообщили, что Хавьера якобы задержали за пьяный дебош.
Источник в полиции: «Информация о том, что Хавьера доставили в райотдел представители МВД, не соответствует действительности. С заявлениями по поводу пропажи болельщика в полицию никто не обращался. Но все патрульные наряды все равно ориентированы на установление местонахождения мексиканца».
Официального комментария по поводу организации поисков гражданина Мексики из регионального отделения МВД пока не поступало. НТВ.Ru следит за развитием событий.
Футбольный болельщик Хавьер, которого подруга не отпустила в Россию на чемпионат мира по футболу, прославился после того, как его друзья привезли с собой его картонный портрет в натуральную величину. Болельщики брали «картонного Хавьера» с собой на все матчи, «поили» пивом, «знакомили» с девушками и даже отвели ему отдельное спальное место в гостинице. После всемирной славы подруга мексиканца наконец решилась отпустить мужа в Россию. После чего уже реальный Хавьер добрался до Ростова-на-Дону на матч Мексика против Южной Кореи (2:1).
Ранее друзья болельщика Хавьера сообщали, что теперь все вместе едут в Екатеринбург, чтобы 27 июня поболеть за свою команду в мачте чемпионата мира по футболу против шведов.
Источник в полиции: «Информация о том, что Хавьера доставили в райотдел представители МВД, не соответствует действительности. С заявлениями по поводу пропажи болельщика в полицию никто не обращался. Но все патрульные наряды все равно ориентированы на установление местонахождения мексиканца».
Официального комментария по поводу организации поисков гражданина Мексики из регионального отделения МВД пока не поступало. НТВ.Ru следит за развитием событий.
Футбольный болельщик Хавьер, которого подруга не отпустила в Россию на чемпионат мира по футболу, прославился после того, как его друзья привезли с собой его картонный портрет в натуральную величину. Болельщики брали «картонного Хавьера» с собой на все матчи, «поили» пивом, «знакомили» с девушками и даже отвели ему отдельное спальное место в гостинице. После всемирной славы подруга мексиканца наконец решилась отпустить мужа в Россию. После чего уже реальный Хавьер добрался до Ростова-на-Дону на матч Мексика против Южной Кореи (2:1).
Ранее друзья болельщика Хавьера сообщали, что теперь все вместе едут в Екатеринбург, чтобы 27 июня поболеть за свою команду в мачте чемпионата мира по футболу против шведов.
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