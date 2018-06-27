    Британцы включили россиянина в сборную худших игроков ЧМ-2018

    1 комментарий
    • Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС
    Британцы включили россиянина в сборную худших игроков <nobr>ЧМ-2018</nobr>

    Британцы включили россиянина в сборную худших игроков ЧМ-2018

    Британцы включили россиянина в сборную худших игроков <nobr>ЧМ-2018</nobr>
  • Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

    • Британские журналисты составили список худших игроков группового этапа чемпионата мира.

    Место в воротах символической сборной худших футболистов занял испанец Давид де Хеа. В защиту поставили Жерома Боатенга (Германия), Фиделя Эскобара (Панама), Серхио Рамоса (Испания) и россиянина Игоря Смольникова.

    Также в список, опубликованный британским изданием The Sun, попали Томас Мюллер (Германия), Паулиньо (Бразилия), Блез Матюиди (Франция), Лионель Месси (Аргентина), Роберт Левандовски (Польша) и Тимо Вернер(Германия).



    Отметим, что Игорь Смольников пока принял участие только в одном матче чемпионата мира. Защитник сборной России и петербургского «Зенита» появился на поле в матче с Уругваем (0:3) и был удален в конце первого тайма.

    Впрочем, неудача в игре с уругвайцами не помешала дружине Станислава Черчесова выйти в плей-офф ЧМ-2018. В 1/8 финала сборной России предстоит играть с командой Испании. Матч в «Лужниках» начнется 1 июля в 17:00 мск. НТВ.Ru будет вести текстовую трансляцию.

    Новости по теме

    Чемпионат мира по футболу — 2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru