Британцы включили россиянина в сборную худших игроков ЧМ-2018

Британские журналисты составили список худших игроков группового этапа чемпионата мира.
Место в воротах символической сборной худших футболистов занял испанец Давид де Хеа. В защиту поставили Жерома Боатенга (Германия), Фиделя Эскобара (Панама), Серхио Рамоса (Испания) и россиянина Игоря Смольникова.
Также в список, опубликованный британским изданием The Sun, попали Томас Мюллер (Германия), Паулиньо (Бразилия), Блез Матюиди (Франция), Лионель Месси (Аргентина), Роберт Левандовски (Польша) и Тимо Вернер(Германия).
Отметим, что Игорь Смольников пока принял участие только в одном матче чемпионата мира. Защитник сборной России и петербургского «Зенита» появился на поле в матче с Уругваем (0:3) и был удален в конце первого тайма.
Впрочем, неудача в игре с уругвайцами не помешала дружине Станислава Черчесова выйти в плей-офф ЧМ-2018. В 1/8 финала сборной России предстоит играть с командой Испании. Матч в «Лужниках» начнется 1 июля в 17:00 мск. НТВ.Ru будет вести текстовую трансляцию.
Также в список, опубликованный британским изданием The Sun, попали Томас Мюллер (Германия), Паулиньо (Бразилия), Блез Матюиди (Франция), Лионель Месси (Аргентина), Роберт Левандовски (Польша) и Тимо Вернер(Германия).
This is our #WorldCup worst XI, so far.— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) 26 июня 2018 г.
Do you agree?#WorldCup #BetwayWC pic.twitter.com/Tp1m7l2GMF
Отметим, что Игорь Смольников пока принял участие только в одном матче чемпионата мира. Защитник сборной России и петербургского «Зенита» появился на поле в матче с Уругваем (0:3) и был удален в конце первого тайма.
Впрочем, неудача в игре с уругвайцами не помешала дружине Станислава Черчесова выйти в плей-офф ЧМ-2018. В 1/8 финала сборной России предстоит играть с командой Испании. Матч в «Лужниках» начнется 1 июля в 17:00 мск. НТВ.Ru будет вести текстовую трансляцию.
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