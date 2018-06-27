    Премьер Польши предложил изменить закон о холокосте и «бандеровской идеологии»

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    Премьер Польши предложил изменить закон о холокосте и «бандеровской идеологии»

    Премьер Польши предложил изменить закон о холокосте и «бандеровской идеологии»

    Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил отменить уголовное наказание за заявления об участии поляков в преступлениях холокоста.

    Глава правительства обратился в Сейм с предложением внести соответствующие изменения в резонансный закон.

    При этом Моравецкий отметил, что главной целью этого закона является «защита доброго имени Польши и исторической правды», а для этого вместо уголовного наказания можно использовать гражданско-правовые инструменты, сообщает РИА Новости.

    Напомним, закон, который предусматривает уголовную ответственность за пропаганду «бандеровской идеологии» и обвинения польского народа в причастности к холокосту, вступил в силу в Польше 1 марта. Теперь тем, кто пытается выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии, ведет пропаганду «бандеровской идеологии» и занимается отрицанием Волынской резни, грозит штраф и лишение свободы на срок до 3 лет.

    смотретьМежду Польшей и Израилем разгорелся скандал из-за закона о холокосте
    Между Польшей и Израилем разгорелся скандал из-за закона о холокосте
    Отметим, что ранее с критикой этого закона выступили в Израиле и на Украине. Так, в Киеве заявили, что это решение польских властей является «радикальным антиукраинским шагом» и «настоящим ударом в спину». А в Израиле выразили опасения, что закон может ударить по пострадавшим по вине поляков евреям, которые захотят об этом рассказать.

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