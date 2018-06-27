Премьер Польши предложил изменить закон о холокосте и «бандеровской идеологии»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил отменить уголовное наказание за заявления об участии поляков в преступлениях холокоста.
Глава правительства обратился в Сейм с предложением внести соответствующие изменения в резонансный закон.
При этом Моравецкий отметил, что главной целью этого закона является «защита доброго имени Польши и исторической правды», а для этого вместо уголовного наказания можно использовать гражданско-правовые инструменты, сообщает РИА Новости.
Напомним, закон, который предусматривает уголовную ответственность за пропаганду «бандеровской идеологии» и обвинения польского народа в причастности к холокосту, вступил в силу в Польше 1 марта. Теперь тем, кто пытается выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии, ведет пропаганду «бандеровской идеологии» и занимается отрицанием Волынской резни, грозит штраф и лишение свободы на срок до 3 лет.
Отметим, что ранее с критикой этого закона выступили в Израиле и на Украине. Так, в Киеве заявили, что это решение польских властей является «радикальным антиукраинским шагом» и «настоящим ударом в спину». А в Израиле выразили опасения, что закон может ударить по пострадавшим по вине поляков евреям, которые захотят об этом рассказать.
При этом Моравецкий отметил, что главной целью этого закона является «защита доброго имени Польши и исторической правды», а для этого вместо уголовного наказания можно использовать гражданско-правовые инструменты, сообщает РИА Новости.
Напомним, закон, который предусматривает уголовную ответственность за пропаганду «бандеровской идеологии» и обвинения польского народа в причастности к холокосту, вступил в силу в Польше 1 марта. Теперь тем, кто пытается выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии, ведет пропаганду «бандеровской идеологии» и занимается отрицанием Волынской резни, грозит штраф и лишение свободы на срок до 3 лет.
Отметим, что ранее с критикой этого закона выступили в Израиле и на Украине. Так, в Киеве заявили, что это решение польских властей является «радикальным антиукраинским шагом» и «настоящим ударом в спину». А в Израиле выразили опасения, что закон может ударить по пострадавшим по вине поляков евреям, которые захотят об этом рассказать.
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