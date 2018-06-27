Матильда прокомментировала развод со Шнуром

Супруга лидера группы «Ленинград» Матильда обратилась к «доброжелателям», попросив их жить своей жизнью.
На своей странице в Instagram Матильда Шнурова прокомментировала публикации в СМИ о своей личной жизни и обратилась к «конспираторам, наблюдателям, исследователям, толкователям».
Матильда Шнурова: «Жизнь сложнее, чем лента новостей, не пытайтесь разобраться, удовлетворяя своё любопытство, вчитываясь в чьи-то интерпретации и высказывая свои, это бесполезно».
Шнурова намекнула, что в браке «порой и сами главные герои не понимают что произошло на самом деле».
Матильда Шнурова: «В небе висит ядерный гриб, а они слепые не видят его в этот момент».
Супруга Шнура посоветовала всем читателям разобраться лучше в собственной жизни
Матильда Шнурова: «Она проходит мимо, пока вы сидите в Интернете, сливая свое драгоценное время в никуда. Мой вам совет, если позволите, стар как мир и довольно банален — живите своей жизнью».
Ранее близкий знакомый Сергея Шнурова анонимно рассказал СМИ, что причиной развода звездной пары на самом деле стало поведение супруги Шнура. Якобы лидер группы «Ленинград» «застукал» жену в отеле с любовником. Другие источники утверждали, что Матильда устала терпеть любовниц Шнура и решила расстаться.
Матильда Шнурова: «Жизнь сложнее, чем лента новостей, не пытайтесь разобраться, удовлетворяя своё любопытство, вчитываясь в чьи-то интерпретации и высказывая свои, это бесполезно».
Шнурова намекнула, что в браке «порой и сами главные герои не понимают что произошло на самом деле».
Матильда Шнурова: «В небе висит ядерный гриб, а они слепые не видят его в этот момент».
Супруга Шнура посоветовала всем читателям разобраться лучше в собственной жизни
Матильда Шнурова: «Она проходит мимо, пока вы сидите в Интернете, сливая свое драгоценное время в никуда. Мой вам совет, если позволите, стар как мир и довольно банален — живите своей жизнью».
Ранее близкий знакомый Сергея Шнурова анонимно рассказал СМИ, что причиной развода звездной пары на самом деле стало поведение супруги Шнура. Якобы лидер группы «Ленинград» «застукал» жену в отеле с любовником. Другие источники утверждали, что Матильда устала терпеть любовниц Шнура и решила расстаться.
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