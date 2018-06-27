    Матильда прокомментировала развод со Шнуром

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    Матильда прокомментировала развод со Шнуром

    Матильда прокомментировала развод со Шнуром

    Супруга лидера группы «Ленинград» Матильда обратилась к «доброжелателям», попросив их жить своей жизнью.

    На своей странице в Instagram Матильда Шнурова прокомментировала публикации в СМИ о своей личной жизни и обратилась к «конспираторам, наблюдателям, исследователям, толкователям».

    Матильда Шнурова: «Жизнь сложнее, чем лента новостей, не пытайтесь разобраться, удовлетворяя своё любопытство, вчитываясь в чьи-то интерпретации и высказывая свои, это бесполезно».

    Шнурова намекнула, что в браке «порой и сами главные герои не понимают что произошло на самом деле».

    Матильда Шнурова: «В небе висит ядерный гриб, а они слепые не видят его в этот момент».

    Супруга Шнура посоветовала всем читателям разобраться лучше в собственной жизни

    Матильда Шнурова: «Она проходит мимо, пока вы сидите в Интернете, сливая свое драгоценное время в никуда. Мой вам совет, если позволите, стар как мир и довольно банален — живите своей жизнью».

    смотретьКоллеги Шнурова назвали измены причиной его развода
    Коллеги Шнурова назвали измены причиной его развода
    Ранее близкий знакомый Сергея Шнурова анонимно рассказал СМИ, что причиной развода звездной пары на самом деле стало поведение супруги Шнура. Якобы лидер группы «Ленинград» «застукал» жену в отеле с любовником. Другие источники утверждали, что Матильда устала терпеть любовниц Шнура и решила расстаться.

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